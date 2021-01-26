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Как страх увеличивает риск заразиться коронавирусом, рассказал врач

08:00 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтобы снизить уровень тревожности и тем самым убрать негативное давление на иммунитет, нужно перестать обращать внимание на слухи и изучать достоверную информацию.

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Тревожный человек более уязвим, в том числе к вирусной патологии
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Как страх увеличивает риск заразиться коронавирусом, рассказал врачКогда снимут все ограничения по коронавирусу в России, ответил врачЕщё 1236 новостей

Эмоциональное и психическое состояние человека отражается на физиологических процессах в организме — тревожность понижает уровень иммунитета и делает человека более уязвимым для инфекций, рассказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.
"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться", — отметил врач.

По его словам, тревожный человек более уязвим, в том числе к вирусной патологии, и психосоматика может перейти в настоящую болезнь.

Чтобы снизить уровень тревожности и тем самым убрать негативное давление на иммунитет, нужно перестать обращать внимание на слухи и изучать достоверную информацию.

"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи. У нас сейчас вся информация открыта. Надо слушать радио, читать в интернете, смотреть телевизор и узнавать информацию о коронавирусе, тогда будет меньше тревог", – пояснил Салынцев.

Также врач посоветовал вакцинироваться от коронавируса. По его словам, прививка не только защитит организм от болезни, но и снизит уровень тревожности, поскольку человек перестанет бояться.

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Боитесь заразиться?

Аноним, 26 января 2021 08:15
Так вся эта лабуда как раз и основана на страхе. Есть такое понятие - психосоматические болезни, когда у человека начинают развиваться симптомы надуманной им болезни. Так и здесь - чуть заложило нос и пропало обоняние, так люди сразу бегут во всякие ковидные госпитали, вызывают скорые, делают КТ. А потом спрашивают - откуда такая статистика.

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