Как избавиться от "тумана в голове" после коронавируса, рассказал врач-невролог

Даже перенесенный в легкой форме коронавирус может спровоцировать неврологические и психические проблемы.

Переболевшие COVID-19 люди жалуются на такие неприятные последствия, как повышенная тревожность и общее ухудшение работы головного мозга

Переболевшие COVID-19 люди жалуются на такие неприятные последствия, как повышенная тревожность и общее ухудшение работы головного мозга. Как справиться с состоянием после коронавируса — корреспондентам общественно-политического журнала "ПолитЭксперт" рассказала невролог Надежда Королева.

Проблемы с ясностью ума, постоянные головные боли и расстройства сна — вот лишь некоторые неврологические последствия перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Некоторые люди, по словам Королевой, сравнивают состояние после COVID-19 с "туманом в голове".

"Даже перенесенный в легкой форме коронавирус может спровоцировать неврологические и психические проблемы. Есть предположение, что все дело в аутоиммунных нарушениях при COVID-19, плюс, свою роль играют сосудистые патологии, провоцируемые нарушением свертываемости крови. Такие патологии могут вызывать массовую гибель нейронов, микроинсульты. Если прибавить сюда пневмонию, то может иметь место гипоксия", — отметила невролог.

Королева добавила, что пациентам старше 40-45 может потребоваться врачебная помощь в восстановлении после коронавируса. "Речь идет о таких лечебных мероприятиях, как терапия антиоксидантами, сосудистая терапия, применение нейропротекторов, и так далее. Каждый конкретный случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке, каких-то общих рекомендаций тут нет", — сказала врач.

Источник: planet-today.ru