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Общество / Стиль жизни

Певицу Катю Лель преследуют инопланетяне

13:20 26.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJvvZ2CBSfa
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Лель опубликовала видеоролик, на котором запечатлен светящийся объект где-то на горизонте.

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У российской певицы Кати Лель есть простой и эффективный способ напомнить общественности о себе

У российской певицы Кати Лель есть простой и эффективный способ напомнить общественности о себе — чувствуя, что люди забывают о ней и перестают напевать "муси-пуси", исполнительница начинает рассказывать о встречах с НЛО. Очередное откровение появилось на странице Кати Лель в "Инстаграме". Смотрите видео ниже.

Лель опубликовала видеоролик, на котором запечатлен светящийся объект где-то на горизонте. Что это за объект — не ясно даже приблизительно, но певица уверена, что это проявление активности инопланетян.

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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)

Отметим, что идеи о пришельцах переплетаются в сознании певицы с "космическими вратами", "гармонией Божественного и земного", "замыслом Создателя", а также "тьмой, покидающей планету". "Нет никаких преград для пробуждения, время уже пришло!", — пишет Катя Лель и советует подписчикам проявлять внимательность к своей жизни. Совет в общем-то хороший, кстати.

Ранее Катя Лель рассказывала о том, как инопланетяне похитили ее в молодости. Певица заявила, что она до сих пор находится под пристальным инопланетным наблюдением. И действительно — объект на видео вполне можно интерпретировать таким образом, имея за спиной столь серьезный опыт общения с представителями инопланетных цивилизаций. Будем надеяться, что пришельцы не похитят Катю Лель окончательно.

Источник: planet-today.ru

видео инопланетяне НЛО певица пришельцы Катя Лель Instagram
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