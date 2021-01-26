Есть жизнь после смерти: 1 млн долларов заплатят тому, кто это докажет

75-летний Бигелоу недавно основал Институт исследований сознания Бигелоу (BICS), чтобы поддержать исследования того, что обычно называют загробной жизнью.

Знаменует ли физическая гибель конец существования и остались ли мы одни в космосе

Миллиардер из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу, известный расследованиями наблюдений за НЛО, предлагает почти 1 миллион долларов в качестве вознаграждения любому, кто сможет найти доказательства существования создания после кончины. 75-летний Бигелоу недавно основал Институт исследований сознания Бигелоу (BICS), чтобы поддержать исследования того, что обычно называют загробной жизнью.

Основал он этот институт в июне прошлого года, через четыре месяца после того, как болезнь костного мозга и лейкемия унесли жизнь его жены Дайаны Моны Бигелоу. На веб-сайте института указано, что он был основан «для поддержки исследований как выживания человеческого сознания после физической кончины, так и, на основе данных таких исследований, природы загробной жизни».

Также сообщается, что цель BICS - повысить осведомленность общественности и научного сообщества о важности и актуальности такого исследования. А, поощряя такие исследования, планируется еще больше привлечь внимание к этой фундаментальной и вечной теме.

При этом подчеркивается, что идет поиск именно неопровержимых доказательств, вне границ религии или философии и они должны представлять совокупность знаний, которые можно будет представить общественности.

Примечательно, что интерес к сохранению сознания вне тела впервые возник у Бигелоу после гибели его 24-летнего сына Рода Ли в 1992 году. Тогда он и его жена в поисках утешения встретились с известным медиумом, после чего он заявил о своей уверенности в том, что дух сына существует и с ним все в порядке.

Также Бигелоу говорил, что у него есть всего два вопроса о «Святом Граале» - знаменует ли физическая гибель конец существования и остались ли мы одни в космосе. Причем выживание сознания он ставит на первое место.

Чтобы иметь право на получение огромного приза, участники должны до 28 февраля подать заявки и продемонстрировать как минимум пятилетний опыт изучения данной области. А в срок до 1 августа они должны представить исследования объемом до 25 000 слов. Затем жюри, состоящее из специалистов, выберет победителя. Победитель получит 500 000 долларов, участник, занявший второе место - 300 000 долларов, третье место - 150 000 долларов.

BICS утверждает, что предполагается, что работы будут сосредоточены на научных доказательствах, а также на объективной и субъективной подтверждаемой документации.

Источник: planet-today.ru