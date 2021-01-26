Названы главные привычки долгожителей

Интересно, что после 55 лет важно пользоваться интернетом. На пользу пойдет как поиск информации, так и виртуальное общение.

На образ жизни влияет ее качество и продолжительность

На образ жизни влияет ее качество и продолжительность. При этом всего несколько привычек способны существенно увеличить ее срок.

В первую очередь станьте организованным человеком. Исследование американских ученых показало, что люди, планирующие свою жизнь, живут дольше. По мнению экспертов, вероятно, в размеренной жизни меньше стресса, чем в непредсказуемой.

Согласно тайваньскому исследованию те, кто каждый день ходит в магазин, на 28% повышают свои шансы на долголетие. Социальные контакты, физическая активность и тренировка памяти активизируют работу организма.

В еще одну привычку стоит записать регулярное употребление карри. Сингапурские ученые изучили питание пожилых жителей Индии и выяснили, что карри поддерживает когнитивные способности. Пряность куркума снижает холестерин, препятствует появлению воспалений и опухоли.

Положительный эффект имеет и пение. Оно поддерживает работу органов дыхания и помогает обогащать кровь кислородом. А также пение с друзьями дарит положительные эмоции и социальный контакт.

Интересно, что после 55 лет важно пользоваться интернетом. На пользу пойдет как поиск информации, так и виртуальное общение. Мозг людей, «сидящих» в интернете, работает более активно, а решения принимаются быстрее.

Чтобы жить дольше — не жертвуйте сном. Спать следует около восьми часов в день, независимо от возраста. Для лучшего засыпания дышите свежим воздухом перед сном или используйте расслабляющие техники.

Заведите собаку, чтобы с ней ежедневно гулять. Это поможет сохранить тело в тонусе, а также появится возможность для общения с другими владельцами питомцев.

Источник: planet-today.ru