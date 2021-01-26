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Кто и как сможет поступить в научно-образовательные школы МГУ

09:00 26.01.2021 Фото: скриншот
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В сентябре уже начнут действовать 37 магистерских программ (по 5-7 в каждой школе).

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Интервью "Российской газете" ректора МГУ академик Виктора Садовничего

Год науки и технологий стартует с масштабных научных проектов. В числе хедлайнеров - МГУ имени М.В. Ломоносова и его новые научно-образовательные школы, научно-технологическая долина "Воробьевы горы", другие проекты. Кто сможет учиться в новых школах? Какие исследования на научной "передовой"? Об этом в интервью "Российской газете" рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Виктор Антонович, одна из самых обсуждаемых - новость об открытии в Московском университете семи научных школ. Почему они появились и что это за школы?

Виктор Садовничий: Семь научно-образовательных школ - центральный момент новой программы развития МГУ до 2030 года и ответ на вызовы времени. Наука сейчас развивается так, что "узкие" исследования редко приводят к выдающимся результатам. Вся современная научная работа ведется на междисциплинарном уровне, на стыке разных наук. Это и есть прогресс. Как дальше готовить специалистов и открывать новые законы, проводить новые исследования? Научно-образовательная школа - самый правильный ответ. Это объединение ученых, профессоров, студентов, магистров - людей из разных сфер, разных факультетов вокруг научной тематики: искусственный интеллект, космос, физика, когнитивные науки, медицина… У школ две главных задачи: современные научные фундаментальные исследования и подготовка кадров. На семь школ из программы развития МГУ выделено на этот год 310 млн рублей.

Кто и как сможет в них поступить?

Виктор Садовничий: В сентябре уже начнут действовать 37 магистерских программ (по 5-7 в каждой школе). Поступить могут не только наши выпускники, но и бакалавры и специалисты из других вузов. Все как обычно - будет и бюджетный набор, и контракты. Принцип поступления такой же, как и в обычной магистратуре. Кстати, уже сейчас полторы тысячи ученых Московского университета начинают работать в этих школах. Более половины из них - аспиранты и молодые преподаватели.

Школы не заменят университетские факультеты?

Виктор Садовничий: Нет. Факультеты - основа жизни университета. Они есть и будут. Речь идет об объединении ученых вокруг научных проектов. У нас 42 факультета. Согласитесь, странно, если несколько факультетов будут заниматься примерно одним и тем же, используя свой подход. Правильно обмениваться научными идеями. Так происходит во всем мире - коллективы объединяются для решения значимых проблем. Это более широкий взгляд на науку, на подготовку специалистов. И это, безусловно, шаг вперед в развитии Московского университета.

МГУ начинает строительство Научно-технологической долины. Кабмин выделил почти 500 миллионов рублей на это. Рабочие уже вышли "в поле"?
Виктор Садовничий: Да. Уже до тысячи машин работают на территории будущей долины "Воробьевы горы", готовят все к началу строительства. В 2021 году за счет городского бюджета планируется проектирование и начало строительства кластера "Ломоносов". Завтра, 26 ​ января, заложим камень в фундамент первого здания. А в 2025 году уже должны быть построены несколько корпусов долины. Основная идея проекта - создавать новые технологии на базе фундаментальных исследований, привлекать средства на новые и уже реализуемые проекты. И, конечно, долина будет работать в связке с научно-образовательными школами. В школах, используя потенциал факультетов, будут рождаться прорывные идеи, а в кластерах долины - конкретные технологии. Ведем работу с заявками: желающих войти в долину сотни.

абитуриент студент университет Виктор Садовничий
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