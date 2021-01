Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 января 2021 в России и мире

26 января День арахиса в карамели

• День случайных направлений

• Международный день таможенника (International Customs Day)

• День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских



• Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)• День супругов (National Spouses Day) - США• День планирования отпуска (National Plan for Vacation Day) - США• День Австралии (Australia Day)• День арахиса в карамели (National Peanut Brittle Day) - США• День «Говорите громче и добивайтесь успеха» (Speak Up and Succeed Day) - США• День инженера и архитектора - Панама• День свободы - Уганда• День зубного сверла (Dental Drill Appreciation Day) - США• День зелёного сока (National Green Juice Day) - США• День республики (Republic Day) - Индия• День Объединенного оперативного командования ВС - Украина• Апхеллио (Фестиваль огня) - Шотландия• День международного признания Латвийской Республики - Латвия• День табличного процессора «1-2-3» (Lotus 1-2-3 Day) - США• День работника контрольно-ревизионной службы (День аудиторской службы) - Украина• День ободрения «Жабьей лощины» (Toad Hollow Day of Encouragement) - США• День Дуарте (Duarte Day) - Доминикана• Именины у Елеазара, Петра, Иакова, Максима• Ермилов день (Ерёма на печи)

Важные даты

1525 появилась первая печатная карта Руси – карта Московских земель.

1914 поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» – первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика–авиаконструктора И. И. Сикорского на русско–балтийском вагонном заводе.

1918 В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.



1924 постановлением 2–го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.1924 приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост № 1, пост Почётного караула у Мавзолея В. И. Ленина.1934 в Москве открылся XVII съезд ВКП(б).1943 образована Кемеровская область.1943 умер Николай Иванович Вавилов, советский учёный–генетик, селекционер.1944 родилась Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель.1961 родился Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века.1963 родился Жозе Моуриньо – футбольный тренер, завоевал множество трофеев.1967 захват здания советского посольства в Пекине как ответный шаг на высылку китайских студентов из Москвы.1992 президент России Б. Ельцин заявляет, что Россия перестает нацеливать ядерное оружие на города США.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend