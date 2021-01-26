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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 января 2021 в России и мире

07:40 26.01.2021 Фото: PxHere
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Список праздников России и мира 26 января 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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26 января День арахиса в карамели

• День случайных направлений
• Международный день таможенника (International Customs Day)
• День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

• Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)
• День супругов (National Spouses Day) - США
• День планирования отпуска (National Plan for Vacation Day) - США
• День Австралии (Australia Day)
• День арахиса в карамели (National Peanut Brittle Day) - США
• День «Говорите громче и добивайтесь успеха» (Speak Up and Succeed Day) - США
• День инженера и архитектора - Панама
• День свободы - Уганда
• День зубного сверла (Dental Drill Appreciation Day) - США
• День зелёного сока (National Green Juice Day) - США
• День республики (Republic Day) - Индия
• День Объединенного оперативного командования ВС - Украина
• Апхеллио (Фестиваль огня) - Шотландия
• День международного признания Латвийской Республики - Латвия
• День табличного процессора «1-2-3» (Lotus 1-2-3 Day) - США
• День работника контрольно-ревизионной службы (День аудиторской службы) - Украина
• День ободрения «Жабьей лощины» (Toad Hollow Day of Encouragement) - США
• День Дуарте (Duarte Day) - Доминикана
• Именины у Елеазара, Петра, Иакова, Максима
• Ермилов день (Ерёма на печи)

Важные даты

1525 появилась первая печатная карта Руси – карта Московских земель.
1914 поднялся в воздух первый российский четырёхмоторный цельнодеревянный биплан «Илья Муромец» – первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика–авиаконструктора И. И. Сикорского на русско–балтийском вагонном заводе.
1918 В.И. Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России.

1924 постановлением 2–го съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.
1924 приказом начальника Московского гарнизона учреждён Пост № 1, пост Почётного караула у Мавзолея В. И. Ленина.
1934 в Москве открылся XVII съезд ВКП(б).
1943 образована Кемеровская область.
1943 умер Николай Иванович Вавилов, советский учёный–генетик, селекционер.
1944 родилась Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель.
1961 родился Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов XX века.
1963 родился Жозе Моуриньо – футбольный тренер, завоевал множество трофеев.
1967 захват здания советского посольства в Пекине как ответный шаг на высылку китайских студентов из Москвы.
1992 президент России Б. Ельцин заявляет, что Россия перестает нацеливать ядерное оружие на города США.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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