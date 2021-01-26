На 5,6% упала рождаемость в Сибири и Бердске в 2020 году. Смертей стало больше в 1,5 раза, заявили в ЗАГС

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в отделе ЗАГС Бердска, за 19 дней 2021 года зарегистрировано 36 новорожденных.
- В отделе ЗАГС города Бердска с 1 по 19 января 2021 года зарегистрировано 36 записей актов о рождении,- сообщила начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус.
Также стало известно, что с 1 января 2021 года из статистической отчетности органов ЗАГС исключен отчет, отражающий количество рожденных мальчиков и девочек, перечень популярных и редких имен.
За 2020 год по Новосибирской области зарегистрировано 29 103 случая рождения детей. Это на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Показатели смертности за 2020 год превышают показатели рождаемости в 1,5 раза.
Напомним, что с января 2020 года семьи получают материнский капитал при рождении первенца. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей.
Вопрос неверный! Почему создают условия в которых человек в своём уме, будучи рядовым работягой, не в коем случае рожать не станет, просто побоится сдохнуть с голоду и ребёнка уморить?