Все таинственные солнечные и лунные затмения 2021: Как они изменят жизнь и что делать на уникальное и ближайшее кольцеобразное затмение

Наступивший 2021 год необычен тем, что земляне смогут наблюдать четыре затмения - два лунных и два солнечных.

Кольцеобразное затмение солнца.

Наступивший 2021 год необычен тем, что земляне смогут наблюдать четыре затмения, два лунных и два солнечных.

- С глубокой древности угасание средь бела дня Солнца вызывало у человечества панический страх. Это действительно таинственное и величественное зрелище. Яркое солнечный свет постепенно ослабевает, на краю солнца появляется ущерб, он увеличивается, и солнечный диск принимает форму серпа. Постепенно становится темнее и прохладнее, небо принимает ночной вид и появляются звезды. На месте погасшего Солнца виден черный диск, замолкают птицы и животные, на несколько минут кажется, что замирает жизнь. Но вот тень уходит, вспыхивают яркие лучи, природа оживает. Солнце принимает вид серпа, но повернутого уже в другую сторону, он увеличивается, и вскоре солнечный диск сияет в небе как обычно, - описывает солнечное затмение читателям сайта «Курьер. Среда. Бердск» Марина Арцибашева, методист МКУ ДО ДЮЦ «Новосибирский Планетарий».

Первое солнечное затмение произойдет 10 июня, оно будет кольцеобразным.



- Кольцеобразное затмение – это когда Луна полностью находит на Солнце, но оставляется еще и краешек Солнца, солнечные лучи пробиваются за Луну. Небо при кольцеобразном затмении остаётся светлым, - рассказала Марина Арцибашева.Мы в Новосибирской области сможем наблюдать только выщербленный край Солнца, а на севере Канады, в Гренландии солнечный диск скроется на 92%.

Второе солнечное затмение будет полным и случится 4 декабря.

- Целых две минуты продлится полная фаза солнечного затмения, полоса наблюдения полной фазы пройдёт по акватории Тихого и Атлантического океанов, а так же наблюдать полное затмение можно будет в Антарктиде. В России, к сожалению, не будут наблюдаться даже частные фазы затмения. Однако россиянам не надо расстраиваться. У нас есть к чему стремиться. 12 августа 2026 года мы сможем на Таймыре наблюдать полное солнечное затмение. Это случится совсем скоро и совсем рядом. Летом на Таймыре хорошая погода, и мы из Новосибирска сможем поехать на Таймыр, чтобы увидеть полное затмение Солнца, - обнадежила читателей сайта «Курьер. Среда. Бердск» Марина Арцибашева.

Два лунных затмения этого года особенны тем, что первое, которое произойдет 26 мая, будет полным и совпадет с суперлунием. Луна максимально сблизится с Землёй, и будет казаться с поверхности Земли на 11% больше и на 30% ярче обычного. Лунное затмение придется на дневное время для большей части территории России, и наблюдать его можно будет только на Дальнем Востоке.

19 ноября 2021 года произойдет второе лунное затмение, его увидят жители Северной Америки, Индонезии, на Камчатке и Чукотке.

- После затмения Луна выходит к нам как будто обновлённая, чистая, словно её кто-то помыл. 26 мая 2021 года советую всем посмотреть на ночное небо, звёзды и обязательно на Луну, которая появится перед нами после затмения в момент, когда расстояние от Луны до Земли будет минимальным. Обязательно, если позволит погода, оцените красоту и величие спутника нашей планеты, - посоветовала читателям сайта «Курьер. Среда. Бердск» Марина Арцибашева.

Советы астрологов

Во время затмений Солнца следует отказаться от крупных покупок, финансовых сделок и путешествий, а если отменить поездку невозможно, то нужно соблюдать осторожность, контролировать свои эмоции, избегать большого скопления людей и не разжигать конфликтов. Любые важные решения, новые начинания и попытки изменить жизнь окажутся откровенно бесполезными, дадут обратный эффект. Попытки наладить личную жизнь, будь то помолвка, свадьба, развод, начало совместной жизни, тоже потерпят провал. Все начинания лучше отложить на более поздний срок.

Нельзя сказать, что солнечные затмения несут отрицательную энергетику, ведь во время коридора затмений могут произойти как плохие, так и хорошие события. Просто фактор их важности и фатальности увеличивается в несколько раз. А вот как эти перемены скажутся на нашей жизни — зависит только от нас самих. Чтобы перемены стали светлыми, нужно научиться прислушиваться к себе, своему внутреннему голосу.