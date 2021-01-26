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Индексация пособий 2021: кому и на что рассчитывать с 1 февраля

15:50 26.01.2021 Фото: pixabay
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Социальные выплаты 1 февраля 2021-го подвергнут индексации на 4,9%. На столько же вырастут со следующего месяца и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

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В общей сложности перечень получателей насчитывает 61 позицию

Социальные выплаты, компенсации и пособия увеличат в России с 1 февраля 2021 года. Именно на эту дату запланирована индексация на 4,9%, предусмотренная правительственным постановлением «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 г.».

Документ предполагает индексацию пособий, компенсаций и иных выплат, которые полагаются гражданам России на основании следующих законов:

  • «О ветеранах»;
  • «О соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
  • «О статусе Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы»;
  • «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
  • «О соцзащите инвалидов в Российской Федерации»;
  • «О погребении и похоронном деле» и др.

Какие пособия проиндексируют с 1 февраля 2021 года, и на сколько вырастут ЕДВ

Социальные выплаты 1 февраля 2021-го подвергнут индексации на 4,9%. На столько же вырастут со следующего месяца и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), полагающиеся таким категориям россиян:

  • ветераны ВОВ и боевых действий;
  • инвалиды всех групп;
  • дети-инвалиды;
  • участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В общей сложности перечень получателей насчитывает 61 позицию.

Детские пособия и другие выплаты

Индексации подвергнут с 1 февраля также выплаты на детей и пособия, на которые можно рассчитывать по закону россиянам, получившим травмы на производствах.

Больше будут платить и лицам, отказавшимся от положенных им льгот в пользу финансовых компенсаций. Стоимость набора социальных услуг (НСУ) в 2021 году составляет 1 211 руб. Напомним, в НСУ входят: обеспечение медикаментами (933 руб.), санаторно-курортное лечение (144 руб.), а также проезд в железнодорожном транспорте (134 руб.).

Кроме того, на 4,9 процента вырастет со следующего месяца и размер пособия на погребение пенсионера.

Материнский капитал проиндексировали с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года материнский капитал был проиндексирован в России на 3,7 процента. При появлении первенца семьям платят теперь на 17 000 больше. Если двое детей родились с 2020-го года, выплата увеличивается практически до 23 000 рублей.

Дополнительно повысили и государственную поддержку родителей, обладающих маткапиталом на первенца и родивших второго ребенка. Прибавка увеличилась до 155,5 тысячи рублей. Индексации подлежали с начала текущего года и средства семей, еще не израсходовавших материнский капитал в полном объеме.

Источник: Пронедра

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