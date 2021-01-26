Как будут выплачивать больничный лист ФСС в 2021 году?

Новым порядком регламентированы все особенности и нюансы выдачи гражданам больничных листов в условиях карантина, а также по беременности и родам. Чтобы оформить ЭЛН, отныне нужен СНИЛС.

Новый порядок оформления больничных листов вступил в России в конце минувшего года

Новый порядок оформления больничных листов вступил в России в конце минувшего года. Электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) впервые начали выдавать в нашей стране в 2017 году тем, кто желает. Всю фигурирующую в документах информацию при этом содержит в себе специальная база Фонда социального страхования (ФСС).

Процедура оформления электронных больничных листов в значительной степени упростилась с 14 декабря 2020-го, когда вступили в силу новые правила. Правом выдавать такие документы наделены в России медицинские организации, обладающие соответствующими лицензиями, а также стоматологи и выполняющие функции лечащих врачей фельдшеры.

Что предусматривают новые правила оформления больничных листов?

Новым порядком регламентированы все особенности и нюансы выдачи гражданам больничных листов в условиях карантина, а также по беременности и родам. Чтобы оформить ЭЛН, отныне нужен СНИЛС.

Кроме того, Россия перешла с 1 января 2021-го на проект, получивший название «Прямые выплаты». Речь идет о том, что страховые пособия теперь начисляют сотрудникам не бухгалтеры их компаний и организаций, а ФСС.

Как и ранее, в обязанности сотрудников российских предприятий входит предоставление работодателям документов, которые подтверждают факт заболевания – это справки, больничные листы и т. д.

Как работают электронные больничные в России?

ЭЛН оформляют точно так же, как и обычные больничные. Лечащего доктора просто заблаговременно следует предупредить о том, что Вы желаете получить после выздоровления не бумажный, а электронный документ.

Врач сформирует ЭЛН в системе ФСС, а когда выпишет, выдаст талончик, в котором будет указана вся информация о Вашем ЭЛН, в том числе, и номер документа. Сообщать номера ЭЛН работодателям можно по электронной почте, в СМС-сообщениях или же в телефонном режиме.

В свою очередь работодатели заполняют данные о стаже и зарплатах сотрудников, а также прочие необходимые для расчета сведения. Далее эта информация следует в базу ФСС, и ведомство оплачивает больничные в рамках проекта «Прямые выплаты».

Сроки выплат по больничным листам ФСС в 2021 году в рамках нового проекта

Документы в ФСС работодатель обязан передать в течение пяти календарных дней с момента получения данных от сотрудника. Малый бизнес нередко предпочитает делать это в электронной форме, поскольку это быстрее и удобнее.

Подчеркнем, что предоставление электронного реестра данных является обязательным для страхователей, численность которых превышает 25 человек. Специалисты ФСС проверяют реестр, и при наличии ошибок возвращают его для их исправления. Если же все в нем указано верно, выплаты по больничному будут проведены на протяжении 10-ти календарных дней.

Куда перечислять деньги – сотрудники решают сами, и они должны предварительно информировать об этом работодателей. Можно получать больничные на номера счетов в банках или почтовыми переводами. Для этого нужно лишь указать адрес проживания.

Источник: Пронедра