Новые выплаты для пенсионеров введут в 2021 году. Кто еще сможет получить?

По состоянию на 2021 год в России живут 7,3 млн официально трудоустроенных пенсионеров. Все они не получают прибавку к пенсии уже более 5 лет, так как в 2016 году был введен мораторий на повышение ЕДВ таким гражданам.

Какие именно выплаты получат российские пенсионеры и в каких размерах чиновники пока что не сообщают

Стало известно, что в 2021 году для российских пенсионеров будут введены новые дополнительные выплаты. Анонсировал изменения член федерального парламента Виталий Милонов.

Виталий Милонов о дополнительных выплатах пенсионерам

О том, что в 2021 году введут дополнительные выплаты для пенсионеров, сообщил прессе депутат Государственной думы Виталий Милонов. Соответствующее заявление он сделал 28 декабря прошлого года. По его словам, пенсионеров ожидает «приятный сюрприз». Члены федерального парламента работают над законопроектом, который введет новые выплаты для российских пожилых граждан.

Подтвердил слова Виталия Милонова его коллега по Госдуме Сергей Калашников. По словам депутата, экономическая ситуация на протяжении года в стране будет сложной. Именно поэтому пожилые граждане как никогда будут нуждаться в дополнительной материальной помощи от государства.

Какие именно выплаты получат российские пенсионеры и в каких размерах чиновники пока что не сообщают. Сергей Калашников сообщает, что помимо пенсионеров, внимание будет уделено матерям-одиночкам и малоимущим гражданам.

Депутаты федерального парламента ранее напомнили, что более 1,5 млн российских пенсионеров являются должниками. По состоянию на 1 декабря 2020 года существует 7,7 млн исполнительных производств, которые обязывают пожилых граждан из России выполнить обязательства перед кредитными организациями. Существует вероятность, что государство в этом году поможет, в том числе, и пенсионерам-должникам.

Выплаты для работающих пенсионеров

В 2021 году в России может быть возобновлена индексация ежемесячных денежных выплат для тех пожилых граждан пенсионного возраста, которые все еще имеют официальную работу. Соответствующий законопроект 22 января появился на сайте Госдумы. Документ №1099424-7 находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

Авторами законопроекта об отмене моратория на индексацию пенсий для работающих пожилых граждан стали депутаты фракции «Справедливая Россия», а в частности лидер партии Сергей Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по состоянию на 2021 год в России живут 7,3 млн официально трудоустроенных пенсионеров. Все они не получают прибавку к пенсии уже более 5 лет, так как в 2016 году был введен мораторий на повышение ЕДВ таким гражданам. Названа была и средняя пенсия работающих пенсионеров — 16,5 тыс. рублей.

Парламентарии оценили расходы, которые будут необходимы для возвращения индексации ЕДВ для работающих пенсионеров. Из федерального бюджета на эти цели потребуется 70 млрд рублей.

Дополнительная индексация пенсий

12 января депутат от ЛДПР Ярослав Нилов подал законопроект, который предполагает дополнительную индексацию ЕДВ для пенсионеров в течение года. Документ №1099542-2 появился на официальном сайте парламента.

Сейчас ежемесячные денежные выплаты для пожилых граждан правительство индексирует всего 1 раз в год. При этом учитывается годовая инфляция за прошедший год. Ярослав Нилов и другие депутаты ЛДПР предлагают вместо 1 индексации ЕДВ ввести 2. Первая индексация будет проводиться 1 апреля, а вторая — 1 июля. Предложение касается только социальных пенсий.

Страховые пенсии члены Либерально-демократической партии России предлагают пересчитывать тоже 2 раза в год. Если законопроект ЛДПР все же будет принят, страховые ЕДВ дважды в год будут увеличивать 1 февраля и 1 апреля. При этом учитывать будут рост потребительских цен и рост доходов Пенсионного фонда России.

Источник: 1rre