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Аномально холодная погода ждет 26 января жителей Бердска

06:30 26.01.2021 Фото: pexels
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На дорогах гололедица.

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На дорогах гололедица.

26.01 местами сохранятся сильные морозы с минимальными температурами -40 С и ниже.

В период с 11 ч. 25.01 до 16 ч. 26.01 в г. Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности.

Метеорологическая обстановка:

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-западу, днем по западу местами небольшой снег. Местами изморозь, туманы. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха: ночью -34, -39°С, местами до -44°С, по западу -27, -32°С, днём -25, -30°С, местами -16, -21°С.

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