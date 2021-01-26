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Прогремел новый взрыв в Багдаде

09:30 26.01.2021 Фото: pixabay
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До настоящего времени ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за новый взрыв.

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До настоящего времени ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за новый взрыв.

Через три дня после того, как в результате двух взрывов на багдадском рынке для бедных погибли 32 и ранены 110 человек, на западе Багдада прогремел новый взрыв.

Как передает SalamNews со ссылкой на Tasnim, об этом на условиях анонимности сообщил источник в Службе безопасности.

Взрыв прогремел в районе магазина в районе аль-Адль, передает Al-Sumaria news.

В результате взрыва никто не пострадал.

До настоящего времени ни один человек или группа не взяли на себя ответственность за новый взрыв.

Террористическая группировка ИГИЛ(запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты, совершенные террористами-смертниками в четверг на переполненном рынке.

Первый нападавший собрал толпу на оживленном рынке на площади Таяран, заявив, что чувствует себя плохо, а затем взорвал свой пояс со взрывчаткой. В то время, как все больше людей стекалось на место происшествия, чтобы помочь жертвам, второй террорист привел в действие свою взрывчатку.

Позднее в субботу по меньшей мере 11 членов отрядов народной мобилизации "Хашд аль-Шааби" были убиты в засаде террористами ИГИЛ к северу от иракской столицы.

Террористы использовали легкое вооружение и прикрытие темноты, чтобы атаковать членов "Хашд аль-Шааби" к востоку от Тикрита, столицы иракской провинции Салахаддин.

После терактов в четверг и субботу Иракский аппарат безопасности готовит превентивные операции против террористов.

Высокопоставленный член "Хашд аль-Шааби" в северном Ираке Али аль-Хусейни сообщил, что подразделения данной структуры в провинциях Дияла, Салахаддин и Киркук находятся в готовности противостоять любой террористической операции.

Иракская федеральная полиция также объявила, что восемь баз ИГИЛ были уничтожены вертолетами иракской армии в провинции Дияла.

Разведывательные силы Ирака также выявили и уничтожили два укрытия ИГИЛ.

Источник:  SalamNews

Багдад взрыв теракт
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