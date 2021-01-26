Отравился угарным газом при пожаре квартиры в 3-этажке в микрорайоне Раздольном житель Бердска

Было очень сильное задымление. Из дома эвакуировали 22 человека, в том числе троих детей.

С начала года в Бердске произошло 18 пожаров



Ранним утром 26 января произошел пожар в доме № 51 по ул. Черемушной в Бердске. В пожарную часть сообщение о том, что горит квартира на первом этаже трехэтажки коридорного типа, поступило в 6.11.

Было сильное задымление, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по надзорной деятельности Николай Степоненков. 10 человек эвакуировало пожарное подразделение, в том числе одного ребенка спасли при помощи спасустройства. В квартире, где произошел пожар, пожарные спасли пострадавшего. 12 жителей многоквартирного дома, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно.

По словам Николая Степоненкова, пострадавший в пожаре не получил ожогов, но у него имелись симптомы отравления угарным газом. На момент присутствия пожарных бердчанина осматривали сотрудники скорой помощи.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным инспекторам предстоит выяснить причину возгорания.

С начала года в Бердске произошло 18 пожаров, в которых погибли двое человек и были травмированы три человека.

Начальник ОНД призывает бердчан в сильные морозы не оставлять без присмотра электронагревательные приборы. Не оставлять дома детей одних. В частном секторе не допускать перекала печи: лучше топить чаще, а не интенсивно. В такие морозы и проводка работает под большой нагрузкой, все хрупкое, особенно в частном секторе, подчеркнул Николай Степоненков.

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