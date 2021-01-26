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Обязал женщин рожать в масках из-за коронавируса Минздрав России. Мнение гинеколога

09:45 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме обязательного ношения масок, в новых правилах есть пункт о том, что во время родов в помещении должно быть минимальное количество медработников.

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Россиянок обязали рожать в масках
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Женщины во время родов в России должны носить медицинские маски, чтобы не заразить коронавирусом врачей, постановил Минздрав. Что по этому поводу думают сами врачи, принимающие роды, рассказал в интервью радио Sputnik врач акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

Правило об обязательном ношении лицевых хирургических масок во время родов появились в методических рекомендациях, которые обновил Минздрав. Это сделано для снижения распространения коронавирусной инфекции.

Обновленные правила могут усложнить роды, рассказал в интервью радио Sputnik врач Владимир Сурсяков.

"Женщина во время родов находится в состоянии сильного напряжении, состоянии сильного стресса и в критической ситуации. В этот момент надевать на нее маску из-за того, что возможно когда-нибудь и где-нибудь уменьшит вероятность передачи вируса на какие-то доли процента, то это - смешно. Я бы не стал подобную меру предпринимать", - рассказал врач.

Кроме обязательного ношения масок, в новых правилах есть пункт о том, что во время родов в помещении должно быть минимальное количество медработников.

Источник: radiosputnik.ria.ru

беременность коронавирус маски
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От редакции

Это необходимость?

Аноним, 26 января 2021 09:51
НВР:
Это уже безумие.
Похоже уже Землю захватывают рептилоиды.
Под маской их морд не видать.

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