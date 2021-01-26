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"Мама решила переводить сына в другое учебное заведение": Надежда Болтенко взяла на контроль избиения "новенького" 4-классника в школе №5 Бердска

10:19 26.01.2021, Алина Бурова Фото: nskdeti.nso.ru
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Как утверждает детский омбудсмен, это не первый случай, когда дети подвергаются насилию среди сверстников. Школа и семья должны быть главной основой формирования ребёнка как личности.

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Надежда Болтенко заинтересовалась ребенком из Бердска

Уполномоченный по правам ребенка по Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что ситуация с избиением школьника в школе №5 не единственная в своем роде в Бердске.

- К сожалению, это не первый громкий случай в Бердске, когда школьник подвергается насилию со стороны сверстников, а взрослые реагируют с запозданием. В связи с этим хочу ещё раз напомнить, что педагогам следует быть более чуткими к тому, что происходит в их классах, а родителям – больше внимания уделять воспитанию в своих детях миролюбия. Школа и семья – вот главная основа формирования ребёнка как личности,- прокомментировала Надежда Болтенко, вчера, 25 января.

Также как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", детский омбудсмен с мамой пострадавшего мальчика свяжется в ближайшее время.

- С мамой пострадавшего мальчика я свяжусь в ближайшее время. Насколько мне известно, она решила переводить сына в другое учебное заведение. Надеюсь, там у него всё сложится благополучно,- заявила Надежда Николаевна.

В настоящее время в школе №5 Бердска работает комиссия министерства образования Новосибирской области и следственный комитет.

- По полученным ими результатам будет дана правовая оценка этого эпизода и будут приняты меры,- упомянула уполномоченный по правам ребенка по Новосибирской области Надежда Болтенко.

Напомним, что в четверг, 21 января, "новенького" мальчика поймала толпа сверстников: один хулиган кинулся избивать Семена (имя изменено - прим.ред.). Другие дети вместо того, чтобы остановить драку, снимали происходящее на видео и глумились. От боли ребенок заплакал, но на помощь никого не позвал. Драку разняла проходящая мимо женщина. Она отвела плачущего мальчика домой. Мать Семена - Елена благодарна незнакомке спасшей ее ребенка. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", ученика в новой школе задирали хулиганы и раньше, то рубашку чернилами разрисуют, то испортят рюкзак. Сам Семен является спокойным ребенком. Сейчас он находится на больничном. У мальчика порвана губа, синяки на висках и груди. После инцидента по факту избиения своего сына мать написала заявление в полицию, обратилась к руководству школы №5 и в управление образования Бердска.

дети избили школьника семья четвертый класс Надежда Болтенко Бердская школа №5
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