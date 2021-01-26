Честно и законно выбрали мэра Бердска Евгения Шестернина до 2025 года, ответил министр Игорь Яковлев

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города Игорь Яковлев дал ответы на редакционный запрос. Поводом для него стал иск отстраненного кандидата Александра Трушакина об отмене результатов выборов.

Евгений Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году. В 2020-м его переизбрали

«Курьер. Среда. Бердск» 25 января получил ответ на редакционный запрос от министра регионального правительства Игоря Яковлева, касающийся прошедшего в ровно месяц назад назначения мэра Бердска. Победе Евгения Шестернина предшествовали конкурс на замещение вакантной должности градоначальника и тайное голосование депутатов за кандидатов на сессии горсовета 25 декабря 2020 года.

По мнению одного из претендентов на высший муниципальный пост Александра Трушакина, отстраненного от участия в выборах, конкурсный отбор прошел с нарушениями. Поэтому он обратился в суд с исковым заявлением об отмене результатов выборов. Претензии он имеет к депутатскому корпусу, являющемуся организатором конкурса, и к Игорю Яковлеву, который был председателем конкурсной комиссии (из числа четырех членов комиссии, назначенных губернатором Новосибирской области).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александру Трушакину пришлось изменить исковые требования, поскольку некоторые пункты (в частности касающиеся Устава города по выборам главы) — подсудность областного суда. Поэтому иск «оставлен без движения». А Трушакин, согласившись с доводами Бердского горсуда, уточнил исковые требования и подал новое заявление.

Иск об отмене результатов конкурса по избранию мэра Бердска Александру Трушакину пришлось подавать заново. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», исковое заявление на эту тему, направленное в Бердский городской суд 29 декабря 2020 года «оставлено без движения». 19 января 2021-го Трушакин подал новый иск — направил по почте.

Между тем, спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, познакомившись с исковыми требованиями отстраненного от конкурса кандидата в мэры Трушакина, не стал его комментировать.

- Говорить прав он или нет, я не могу. Есть компетентные органы. Я не юрист, чтобы выражать свое мнение.

Но Голубев уверен, что организация конкурса, сам конкурсный отбор и голосование по избранию градоначальника прошли в рамках закона. Копию иска он направил председателю конкурсной комиссии Яковлеву (министр региональной политики правительства Новосибирской области). Говорит, что возражения по исковому заявлению будут готовить тогда, когда суд примет его к производству и назначит дату заседания.

Что не так по Трушакину

«Курьер. Среда. Бердск» располагает копией первого искового заявления Трушакина. Он требует:

1. Отменить результаты конкурса на основании:

- конфликта интересов председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.;

- не подачи документов Шестерниным Е.А. лично;

- не прибытия к 9 часам Шестернина Е.А. на конкурс;

- отсутствия в Уставе города порядка выборов главы города.

2. Отменить результаты конкурса на основании нарушения пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти.

3. Привести Устав города в соответствии с Конституцией и законодательством РФ (этот пункт истец вычеркнул в уточненном варианте — прим. ред.).

4. Обязать ответчика предоставить ответы на мои заявления и предоставить основание отказа участия в конкурсе.

Трушакин считает незаконным его отстранение от конкурса в день голосования. По его словам, после подачи им документов на конкурс 11 декабря, претензий по документам ему не предъявили.

«25.12.2020 года в 9 часов 25 минут, в актовом зале администрации города Бердска, сидевший по центру человек в маске объявил, что я не допущен к конкурсу. Причин недопуска человек в маске не назвал. Документов комиссия по данному вопросу мне не вручила. < > В ходе так называемого конкурса к голосованию на заседании Совета депутатов было допущено 3 кандидата. Остальные 6 человек были комиссией лишены пассивного избирательного права, что является прямым нарушением Конституции РФ, статья 3, ч.2, статья 3, ч.3, статья 3, ч.4, статья 6, ч.2, статья 12, статья 15, статья 17, статья 18, статья 19», - написал Трушакин в иске.

По мнению истца, конкурсная комиссия не имеет право оценивать знания кандидатов на высший муниципальный пост, так как не имеет лицензии, а ее председатель может быть лицом заинтересованным.

Как считает Александр Трушакин, Евгения Шестернина не должны были допустить к конкурсу, поскольку он якобы опоздал на 25 минут и якобы не подавал документы в конкурсную комиссию лично, как требуют условия конкурса.

Что ответил министр

«Курьер. Среда. Бердск» 21 января направил редакционный запрос министру региональной политики Игорю Яковлеву, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Бердска. Мы попросили его ответить на вопросы, которые в виде фактов изложил Трушакин в своем иске.

- Имеют ли под собой основания претензии Трушакина А. Г. о возможном конфликте интересов «председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.»? Вы когда-нибудь работали вместе?

1. Конфликта интересов не имеется. Информация о совместной работе лиц, указанных в запросе, относится к персональным данным в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для передачи которых третьим лицам требуется согласие субъекта персональных данных.

- Действительно ли кандидат на должность главы Бердска Шестернин не подавал лично в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе?

2. Нет.

- Опоздание кандидата Шестернина на конкурс (25.12.2020 в 9.00), если оно было, не является поводом для отстранения его от конкурса?

3. Не является. Все претенденты прибыли для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска в установленное время.

- Является ли нарушением пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти, которых не допустили до тайного голосования на сессии горсовета 25.12.2020?

4. Не является.

- Что послужило основание для отстранения Трушакина А. Г. от участия в конкурсе на должность главы Бердска?

5. Основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата на должность Главы города Бердска послужили данные о наличии ограничений пассивного избирательного права, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и запрет, установленный частью 2.1] статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым «кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

- На каком основании конкурсная комиссия проверяет знания кандидатов на пост главы? По каким критериям члены комиссии ставят оценки кандидатам от одного до пяти баллов?

6. Оценка знаний кандидатов производилась на основании пункта 5.4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска, утвержденного решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2020 № 329.

- Рассадка кандидатов в зале указывала ли на возможность списывания, в частности Шестерниным?

7. Нет.

- Отсутствие видеосъемки и допуска независимых наблюдателей, которые были назначены комиссией из доверенных лиц, не является ли нарушением?

8. Не является. Кроме того, конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска не принималось решение о назначении независимых наблюдателей.

Пока не назначена дата рассмотрения в суде уточненного иска Александра Трушакина к бердскому горсовету.

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