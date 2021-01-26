Редкие пингвинята вылупились в океанариуме во Владивостоке. Только посмотрите на эти фото

После первой линьки птенцы станут самостоятельными и будут уже не малышами, требующими непрерывной заботы, а полноценной частью большой стаи.

Редкие пингвины появились на свет в приморском океанариуме

Для новоявленных родителей-пингвинов сделаны ниши-пещеры, чтобы они, как и в природе, чувствовали себя с птенцами в безопасности.

В пингвиньей семье приморского океанариума большое пополнение ― у шести пар пингвинов Гумбольдта появились птенцы. Как правило, у особей оплодотворенным бывает только одно яйцо, чтобы у пары появилось двое птенцов - это редкость.

- В нашей стае восемь птенцов. Сейчас пингвинята покрыты графитово-серым пухом, ювенильная окраска сохранится до трех-четырех месяцев. Когда у птенцов наступит первая линька и они сменят пух на перо, дети станут больше походить на родителей, правда, у них всё ещё не будет характерной для пингвинов Гумбольдта полосы на груди, - пояснила орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина.

Птенцы растут не по дням, а по часам ― при рождении пингвинята весят 70-80 граммов, за первый месяц жизни достигают до двух килограммов.

До первой линьки пингвинят будут кормить родители, в качестве корма используется полупереваренная взрослыми птицами рыба. В высиживании и воспитании потомства принимают участие и мама, и папа ― они по очереди сидят на яйцах и по очереди кормят детей.

- В гнезде они сменяют друг друга, и мы не заметили, чтобы у них был какой-то график, то есть, нет такого, что один сидит два часа на яйце, потом второй столько же. Мы наблюдали у одной пары, как самка три дня сидела в гнезде, в другой паре ― Рыжей и Тритона― самец наоборот загонял партнершу на яйцо, строго следя за родительским равноправием. Пингвины моногамны, если они создали пару, то будут строить гнездо и растить потомство, не меняя друг друга всю жизнь. Первыми у нас пары создали Галочка и Крылышко и Ника с Созвездием, - добавила Любимкина.

Постоянны пингвины не только в выборе партнёра. Как только пара создана, птицы начинают поиск места для гнезда, в котором они всегда будут выводить своих птенцов.

- Место для гнезда чаще всего выбирается укромное, у нас для пингвинов сделаны ниши-пещеры, они, как и в природе, позволяют птицам чувствовать себя в безопасности, ведь их потомство надежно спрятано за спинами родителей. В этот период взрослые яростно защищают свои гнезда от чужаков, порой относя к таковым и орнитологов, которые с ними работают, - объяснила Ксения Любимкина.

До трех-четырех месяцев пингвинята живут в гнездах вместе со своими родителями. Когда пух сменит более плотное оперение, малыши начнут учиться плавать в большом бассейне вольера. После первой линьки птенцы станут самостоятельными и будут уже не малышами, требующими непрерывной заботы, а полноценной частью большой стаи.

Редкие пингвины появились на свет в приморском океанариуме

Источник: dvnovosti.ru