Оштрафован за удар клюшкой между ног форварда «Йокерита» Хаапала защитник ЦСКА Киселевич

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Богдана Киселевича по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу, – сообщает пресс-служба КХЛ.

КХЛ оштрафовала Киселевича за удар клюшкой между ног форварду «Йокерита» Хаапале

Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение по нарушению защитника ЦСКА Богдана Киселевича в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

В третьем периоде Киселевич получил большой штраф за то, что ударил клюшкой между ног форварду Хенрику Хаапале.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Богдана Киселевича по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», – сообщает пресс-служба КХЛ.



Источник: sports.ru