Открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия

Россия открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Для граждан ещё четырёх стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее оперативным штабом с учётом эпидобстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года с данными государствами. Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.

Постановление

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 16 марта 2020 года №635-р.