Способ переработки использованных масок в энергию придумали ученые Академгородка

Маска как средства защиты спасает лишь при правильном её использовании. За несколько часов, после тысяч вдохов и выдохов, она сама становится источником заразы.

Установка новосибирских учёных превратит использованные маски в энергию и стройматериалы

В пандемию коронавируса производство масок увеличилось кратно - что с ними делать после использования?

Срок жизни медицинской маски ─ три часа. В пандемию коронавируса количество масок увеличилось кратно. Что с ними делать после использования? Учёные из Новосибирска разработали установку, которая средства индивидуальной защиты превращают в энергию и стройматериалы.

Маска как средства защиты спасает лишь при правильном её использовании. За несколько часов, после тысяч вдохов и выдохов, она сама становится источником заразы.

«Медицинские маски выполнены из синтетики, которая разлагается от 50 до 200 лет. Кроме того, что они засоряют окружающую среду, содержат вирус ковида и другие, которые вдыхает человек», ─ отметила кандидат физико-математических наук Людмила Перепечко.

Уничтожить маски безопасно и без ущерба для природы: такую задачу поставили учёные из Института теплофизики Академгородка. Электроплазменная печь перерабатывает средства индивидуальной

защиты в полезное сырьё. Использованные одноразовые медицинские маски опускаются в приёмник установки и подвергаются плазменной газификации. На выходе получается синтез ─ газ и уже безопасный остеклованный шлак, который можно использовать, например, в строительстве.

Дома, дороги, фасады ─ это лишь начало списка областей применения материалов из бывшего мусора. А выделившийся синтез-газ – альтернативный вид энергии.

«Нет вредных примесей в синтез-газе, его уже можно спокойно использовать в генерирующих устройствах, получать тепло, либо из него синтезировать метанол, и делать синтетическое топливо», ─ пояснил старший научный сотрудник Института теплофизики СО РАН Павел Домаров.

Устройство работает на основе плазматрона. В час перерабатывает 20 килограммов отходов ─ почти 6 000 масок. Учёные работают над модернизацией печи, чтобы увеличить её мощность в 25 раз. Кроме того установка будет работать на самообеспечении, то есть вырабатывать энергию и от неё же питаться.

Разработкой новосибирцев уже заинтересовались российские предприятия, а также предприятия Польши и Китая.

Источник: nsktv.ru