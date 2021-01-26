"Девушка сильно кричала": Как нашли мёртвым стендап-комика Александра Шаляпина, рассказали соседи

О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой.

Сосед погибшего Шаляпина рассказал о трагедии

Сосед стендап-комика Александра Шаляпина в беседе с телеканалом "360" рассказал о трагедии.

По его словам, ночью он услышал крик супруги актера.

"У девушки в глазах был панический страх, она стояла „зеленая“, в шоковом состоянии", — сказал мужчина.

Он добавил, что Шаляпин якобы мог злоупотреблять спиртными напитками.

"У него были с алкоголем проблемы, периодически видел его с отекшим лицом", — рассказал мужчина.

В качестве примера он вспомнил случай, о котором мужчине рассказали соседи, которым якобы пришлось поднимать пьяного актера со скамейки и нести его в квартиру.

О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По словам его представителя, комик покончил с собой. Директор Шаляпина Мария Малякина ранее также заявила, что мужчина лечился от алкогольной зависимости.

Шаляпин был участником Stand Up Show. Также он прославился как актер. Среди его работ "Глухарь-2", "Бумер-2", "Крапленый", "Бессонница", "Женщины против мужчин" и другие.