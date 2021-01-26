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Потратила 5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Новосибирская область в 2020 году. Сколько семей получили 2,7 млн рублей за смерть медика, признался Минздрав

12:03 26.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Решение о выделении средств на борьбу с COVID-19 из бюджета региона обсуждается на заседаниях областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из областного бюджета было выделено 1 137 239, 45 тыс. рублей.

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Коронавирус ударил по бюджету всей страны
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В конце 2020 года редакция "Курьер. Среда. Бердск" поинтересовалась у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какие меры борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции приняты на территории региона с начала пандемии. 25 января 2021 года ответ на письменный запрос поступил в редакцию.

Сколько денег потрачено на борьбу с коронавирусом в 2020 году

Итак, по информации министерства здравоохранения Новосибирской области в 2020 году на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области из федерального бюджета было выделено 4 421 004,75 тыс. рублей.

В 2020 году на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области из областного бюджета было выделено 1 137 239,45 тыс. рублей.

- Решение о выделении средств на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 из бюджета Новосибирской области обсуждается на заседаниях областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, средства федерального бюджета доводятся до регионального бюджета, - отмечается в ответе на запрос.

Выплаты медикам

Кроме того, как сообщило правительство Новосибирской области, до 1 ноября 2020 года выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, осуществлялись в рамках постановления правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 484 «Об утверждении правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Российской Федерации. Но в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской — Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера медикам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

С 1 ноября 2020 года начисляется и выплачивается специальная социальная выплата по — постановлению правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

- Статистика выплат ведется в целом, отдельно по выплатам медицинским работникам статистика не ведется. По этой причине предоставить запрашиваемую информацию о выплатах медикам в Новосибирске, Бердске и Искитиме не представляется возможным, - затруднились с ответом власти региона.

Смерть медиков от коронавируса

В 2020 году в Новосибирской области коронавирусная инфекция стала причиной смерти 22 медицинских работников. Статистика летальных исходов среди медицинских работников, причиной которых стала коронавирусная инфекция, ведется с учетом медицинской организации, сотрудниками которой они являлись и без учета места их фактического проживания. Именно по этой причине в правительстве Новосибирской области не смогли ответить, сколько медиков скончалось из-за коронавируса в Бердске, Искитиме и Новосибирске.

- Предоставить информацию о летальности среди медиков с учетом муниципальных образований не представляется возможным, - гласит ответ.

Выплаты семьям погибших от коронавируса медикам

В случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» единовременная страховая выплата производится Фондом социального страхования Российской Федерации.

- Информацию об объеме произведенных страховых выплат Вы можете уточнить в Государственном учреждении — Новосибирском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, - посоветовали в правительстве Новосибирской области.

Получателями единовременной страховой выплаты являются:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) на день смерти медицинского работника в зарегистрированном браке с ним;
б) родители (усыновители) медицинского работника;

в) дедушка и (или) бабушка медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
г) отчим и (или) мачеха медицинского работника при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет;
д) несовершеннолетние дети медицинского работника, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
е) подопечные медицинского работника.

Единовременная страховая выплата производится:

1. В случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей - в размере 2 752 452 рублей всем получателям в равных долях.

2. Причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований - решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии легких), и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности - в размере 68 811 рублей;

3. Установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации стойкая утрата медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденной лабораторными методами исследования (а при отсутствии возможности проведения лабораторных исследований - решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компьютерной томографии легких), если заболевание возникло при исполнении им трудовых обязанностей:


инвалиду I группы - в размере 2 064 339 рублей;
инвалиду II группы - в размере 1 376 226 рублей;
инвалиду III группы - в размере 688 113 рублей.

выплаты медикам коронавирус смерть из-за коронавируса
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