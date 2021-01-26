Скоро снимем маски: анонсировал снятие «ковидных» ограничений в России Путин

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, можно аккуратно снимать введенные ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи со студентами в понедельник, 25 января.

Глава государства рассказал, что сегодня с утра он заслушал доклады о том, что в России уже количество выздоровевших превышает число заболевших.

«Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — добавил Путин.

По словам президента, также выравнивается ситуация с коронавирусом в Москве. Он отметил, что это «дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму».

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

Источник: Известия