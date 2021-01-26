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Скоро снимем маски: анонсировал снятие «ковидных» ограничений в России Путин

11:45 26.01.2021 Фото: pexels.com
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21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

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Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, можно аккуратно снимать введенные ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи со студентами в понедельник, 25 января.
Глава государства рассказал, что сегодня с утра он заслушал доклады о том, что в России уже количество выздоровевших превышает число заболевших.

«Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — добавил Путин.

По словам президента, также выравнивается ситуация с коронавирусом в Москве. Он отметил, что это «дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму».

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

Источник: Известия

COVID-19 карантин коронавирус пандемия
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От редакции

Когда снимаем маски?

Аноним, 26 января 2021 12:02
Маски снимут, но на время проведения оппозиционных митингов ограничения будут вводить точечно.))
Аноним, 26 января 2021 12:29
Кто нибудь вообще бункерного деда ещё слушает? Медицина развалена, организованной диагностики нет. Эпидемии неконтролируемые - как в средние века. Каждый теперь сам за себя. Кто-то маски носит, кто-то нет (разве что в магазинах для вида на подбородке). Заболеешь - значит не повезло - твои проблемы. Лечиться будешь сам.

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