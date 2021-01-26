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Как пережил вторые сутки лютого 40-градусного мороза в январе 2021 Бердск

11:01 26.01.2021, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Было зарегистрировано одно происшествие — пожар в квартире 3-этажного дома. Эвакуировали 22 человека.

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Морозы отступают из Бердска

Без аварий и отключений в сфере ЖКХ пережил еще одну ночь лютого мороза Бердск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил начальник УГЗН Василий Пономарев. Но добавил, что зарегистрировано одно происшествие утром 26 января — пожар в микрорайоне Раздольном.

-Морозы заканчиваются. Завтра уже придет теплый фронт, - отметил Василий Пономарев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 января в микрорайоне Раздольном, ул. Черемушная,51, горела квартира на 1 этаже 3-этажного жилого дома. Было сильное задымление. Пожарные эвакуировали 22 человека, в том числе троих детей. Спасли мужчину, находившегося в горевшей квартире. Ожогов он не получил, но у него имелись симптомы отравления угарным газом. Это был 18 пожар с начала января.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске, Сергея Козина, за прошедшие сутки они не получали вызовы на выезды.

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