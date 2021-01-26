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С продовольствием будет всё в порядке? Поспешил отвергнуть прогноз Счетной палаты о риске дефицита Минсельхоз

13:00 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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В декабре президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты.

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Минсельхоз ответил на опасения Счетной палаты о риске дефицита продуктов

В Минсельхозе не увидели риска дефицита продуктов из-за регулирования цен. В ведомстве отметили, что рынок АПК производит достаточный объем товаров и по многим показателям «перевыполняет пороговые значения».
В России на агропромышленном рынке сложилась стабильная ситуация, и возникновения дефицита каких-либо продуктов не ожидается, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. Таким образом в ведомстве ответили на опасения Счетной палаты, предупредившей о риске дефицита продуктов из-за регулирования цен.

«Производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Тех мер, которые приняло правительство, «будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации», полагают в ведомстве. Там добавили, что каких-либо дополнительных ограничений не прорабатывают.

В свою очередь, в Минпромторге заявили, что к соглашениям о предельных ценах присоединились уже 8 тыс. участников. «Уже можно сказать, что меры, которые были приняты, дали результаты, наметился тренд на снижение цен в отношении и сахара, и подсолнечного масла. Запасы продуктов питания и товаров первой необходимости (в том числе сахара и масла) достаточны, и никаких предпосылок для дефицита товаров нет», — сообщили в министерстве.

В декабре президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на базовые продукты. После этого правительство установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Розничную стоимость литра масла ограничили 110 руб., килограмма сахара — 45 руб.

Тогда же, в декабре, Путин отметил, что цены на макароны выросли на 10,5%, и назвал это недопустимым. 21 января «Коммерсантъ» сообщил, что на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК замглавы Минсельхоза Оксана Лут допустила установку предельных цен на зерно и макароны. При этом в ведомстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.

Источник: РБК

 продукты бедность дефицит кризис нищета
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