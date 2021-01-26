Кто получит 112 000 рублей в 2021 году, категории получателей назвал ПФР

До 112,3 тысячи рублей увеличен размер областного семейного капитала в регионе в 2021 году

В Новосибирской области в 2021 году усилена региональная мера поддержки – сертификат на областной семейный капитал проиндексирован, размер выплаты составит 112 378,24 руб. Воспользоваться региональной мерой поддержки могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.

Как прокомментировали в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, сертификат на областной семейный капитал – мера поддержки, которая входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография», ранее она составляла 108 160 рублей. В Новосибирской области данная мера поддержки действует с 2012 года. На сегодняшний день выдано порядка 38 тысяч сертификатов, средствами распорядились более 25 тысяч семей.

Погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий – наиболее востребованное направление использования средств областного семейного капитала. Количество семей, которые использовали сертификат в данных целях, составляет 65% от общего числа многодетных семей, получивших выплату. Далее по приоритетности – приобретение автотранспорта и сельскохозяйственного оборудования (30%), обучение детей (4,6%), социальная адаптация ребенка-инвалида (0,2%), а также возможность формирования накопительной части трудовой пенсии родителей.

Для оформления меры поддержки необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Перечень необходимых документов размещен на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.

Источник: nso.ru