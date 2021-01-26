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Оправдал пнувшего пожилую женщину в живот силовика доктор Мясников

12:15 26.01.2021 Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru
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Позже боец ОМОН пришел к пострадавшей в больницу и попросил прощения.

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Мясников оправдал ударившего россиянку в живот силовика

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия бойца ОМОН, который пнул женщину в живот во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале Мясников написал, что силовик выполнял поставленную перед ним задачу.

По мнению доктора, россиянка, которую ударил боец ОМОН, была для него в этот момент не женщиной, а объектом, который препятствует выполнению его задачи и может «баллончиком брызнуть» или «шилом пырнуть». «У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины — там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач, — потенциальный противник», — поделился мнением Мясников.

На возможные упреки в том, что он считает мирных протестующих потенциальными противниками, доктор заявил, что такие вопросы нужно переадресовать политикам. Силовик же лишь выполнял задачу, подчеркнул он. «На поле боя не бывает посторонних, помните об этом. Там и время, и события идут по-другому, раз вы решили там оказаться, то надо быть к этому готовым», — заключил врач.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Прокуратура и МВД начали служебную проверку по этому факту.

Позже боец ОМОН пришел к пострадавшей в больницу и попросил прощения. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — сказал он. Перед россиянкой также извинилась полиция. Ее посетил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

пропагандист силовое подавление теледоктор удар в живот Александр Мясников
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От редакции

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1, 26 января 2021 12:20
НВР:
Думаю боец сделал все правильно. Женщина в следующий раз сто раз подумает прежде чем препятствовать людям при исполнении.
Аноним, 26 января 2021 12:34
" 1, 26 января 2021 12:20НВР:Думаю боец сделал всеправильно."
Вы любитель пинать женщин в живот?
Аноним, 26 января 2021 12:40
В следующий раз, когда этот "космонавт" застрелит эту женщину, доктор мясников тоже его оправдает - выполнял свою задачу, забралр запотело. Нет, уж лучше мясников про медицину лопочет - там у него убедительнее получается. "Когда я был в америке, там у меня был такой случай ..." Такое впечатление, что без америки у него никокой квалификации и не было. Крепок он только своим американским опытом...
Аноним, 26 января 2021 13:02
Там, в Америке, прошли его лучшие годы - молодость, вербовка и прочие радости жизни.
Про тележку с трупами, которая катится за каждым доктором, промолчу.
Я не Я, 26 января 2021 12:48
потому что он работает на режим, скажет, что не так уберут с кормушки
Аноним, 26 января 2021 12:49
Странно, что ещё кисель и соловьиный помет не оправдали полицая. У нас, что не деятель, то патриот имеющий виллу в Испании или дворец в геленджике, а виновата бабка.
Аноним, 26 января 2021 12:54
Оправдал?
Доктор Мясников уже давно превратился в мема.
Загадка.

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