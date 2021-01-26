Отдадут ли 24 га скандальной земли Барышевского сельсовета из-за реабилитационного центра мирового уровня Бердску, ответила власть

Уже известно, что администрация города предоставит технические условия для подключения инженерных коммуникаций центра к сетям.

Бердск пробовал получить барышевские земли

Станет ли больше Бердск благодаря реабилитационному центру мирового уровня для детей? Таким вопросом задалась редакция "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, в Новосибирской области территориальное управление Росимущества предоставило земельный участок для строительства детского многопрофильного реабилитационного центра. Реабилитационных центров такого уровня в стране планируется создать всего два, один из которых будет размещен в Новосибирской области, а второй планируется построить в Республике Крым, на территории Евпатории.

Цена вопроса и при чем тут следственный комитет

Для реализации этого проекта Росимущество предложило земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Его площадь составляет 24 га. Строительство центра мирового уровня на 300 коек запланировано на 2020-2024 годы в соответствии с поручением президента Владимира Путина по реализации послания к Федеральному Собранию в 2019 году.

В начале января 2021 года стало ясно, что построит федеральный детский реабилитационный центр красноярская строительная компания "Сибиряк". Именно эта компания стала победителем электронного аукциона.

Максимальная цена контракта составляла 7,6 млрд рублей, УСК «Сибиряк» предложила выполнить работы на участке площадью 24 га за 7,4 млрд. Постановление о направлении на строительство и оснащение центра оборудованием на общую сумму более 7,6 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Строительная компания "Сибиряк" построила в Красноярске несколько жилых комплексов, детские сады и школы, студгородок для Сибирского федерального университета: три 24 этажных и три 10 этажных общежития. Это максимальная этажность в городе. Кстати, в сентябре 2018 года «Сибиряк» получил подряд на строительство нового корпуса Красноярской краевой клинической больницы. Цена контракта составила 3,77 млрд руб. Еще один контракт с компанией предполагал поставку больнице медицинского оборудования на 582,3 млн рублей.

А в январе 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в рамках реконструкции Красноярской краевой клинической больницы. По некоторым оценкам объем похищенных средств составил около 113 млн руб. По предварительной информации дело возбуждено в отношении Сергея Вакуленко, руководителя субподрядных организаций строительной компании «Сибиряк», которые занимались поставками медицинского оборудования.

Землю отдадут Бердску?

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в администрацию Бердска, чтобы выяснить - отдадут ли земли Барышевского сельсовета Бердску. Сегодня, 25 января, ответ получен.

- Земельный участок планируемый, для строительства реабилитационного центра, относится к землям Барышевского сельсовета. Передача данного земельного участка городу Бердску не планируется. Разрешение на строительство объекта будет выдано администрацией Новосибирского района в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации при обращении собственника данного земельного участка. Администрация города Бердска предоставит технические условия для подключения инженерных коммуникаций центра к сетям города Бердска. Для получения ответов на дополнительные вопросы Вам необходимо направить запрос в администрацию Новосибирского района, - гласит ответ администрации Бердска.

Какой будет центр для детей

в реабилитационном центре, рассчитанного на 300 койко-мест, будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре дети будут находиться вместе с родителями. Это позволит обучить их родителей реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

Центр оснастят современным оборудованием c широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов. Также на базе реабилитационного центра планируется организовать школы для пациентов с использованием всех современных форм обучения, a также реализовать основные образовательные программы и дополнительные программы медицинского образования для подготовки высококвалифицированных кадров.