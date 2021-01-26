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Грозит 10 лет колонии за растрату экс-директору НИИТО Михаилу Садовому

12:00 26.01.2021 Фото: © novosibirsk.er.ru. Михаил Садовой
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Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

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Экс-директору НИИТО грозит 10 лет колонии

Прокуратура Новосибирской области подтвердила обвинение в растрате в особо крупном размере в отношении бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Михаила Садового.

Бывший руководитель с 2009 по 2017 годы  создал схему хищений при закупках медоборудования и лекарственных препаратов для нужд НИИТО, общий размер нанесенного ущерба составляет 1, 3 млрд рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Экс-директора ННИИТО обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Максимальный срок по первой статье — 10 лет колонии.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

В феврале 2020 года Садовой вышел из колонии условно-досрочно. Он отбывал наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) за растрату 10,7 млн рублей из премиального фонда ННИИТО. Центральный районный суд Новосибирска ранее приговорил его к трем годам общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей.  Новосибирский суд смягчил приговор до 2,5 лет.

коррупция мошенничество растрата хищение Михаил Садовой НИИТО
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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 26 января 2021 12:32
Хорошее фото.
КСБ, всегда публикуйте фото совместно со знаками отличия по партийной принадлежности и еще желательно - по религиозности.
Помогает избавиться от патриотических тараканов в башке.

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