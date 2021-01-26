Изымать спецсчёт у собственников жилья предлагают только через суд

Собственники квартир могут контролировать капитальный ремонт в доме, сформировав фонд на специальном счёте

Существующая практика использования средств капремонта нарушает права граждан, убеждена глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Вопрос об использовании денег из фонда капитального ремонта, если участники товарищества собственников жилья (ТСЖ) не сделали какие-либо виды работ в срок, могут сделать прерогативой суда. Такую поправку в Жилищный кодекс 20 января инициировала председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она пояснила «Парламентской газете», что эта мера поможет избежать попадания денег жильцов в общий котёл.

Не успели — в общий котёл?



Собственники квартир могут контролировать капитальный ремонт в доме, сформировав фонд на специальном счёте. Но если какие-то виды работ не сделаны в срок, который зафиксирован в региональной программе капремонта, то местная администрация может создать другой фонд — уже на счёте регионального оператора. А ТСЖ — владельцу спецсчёта сообщают об этом задним числом. Соответствие такой нормы основному закону ещё в 2016 году проверил Конституционный суд, признав её допустимой.

«Из жилищной инспекции вносят представление, и муниципалитет автоматически отправляет деньги в общий котёл. Из него берут деньги для капитального ремонта тех зданий, которые нуждаются в нём уже сейчас. Собирают со всех, в том числе с тех, кто стоит в программе капремонта через 20-25 лет. Но ведь это фактически пирамида, которая может рухнуть через какое-то время, и люди вообще останутся без денег!» — опасается Хованская.

Депутат убеждена, что органы местного самоуправления не должны распоряжаться деньгами собственников, поскольку нарушается их выбор способа формирования фонда, который сделан сознательно, но в силу каких-то обстоятельств люди не смогли вовремя принять решение о проведении капитального ремонта.

«В проблеме содержательно должен разбираться суд, потому что могут быть совершенно объективные обстоятельства, как, например, сейчас — какое собрание соберешь во время эпидемии?» — считает законодатель.

Согласно предложенному Хованской законопроекту, если ремонт не сделан в установленные сроки, то владельцу спецсчёта придёт уведомление от Госжилинспекции. Если же собственники за один месяц не примут решения о проведении капремонта, то инспекция сможет обратиться в суд и дальнейшие шаги определит уже он. Иск о понуждении собственников помещений провести капитальный ремонт за счёт средств ФКР на спецсчете должен подавать орган государственного жилищного надзора.

Даже чиновники Минстроя признают пассивность коллективов собственников в делах, связанных с управлением своими многоквартирными домами. При этом в законодательных актах часто содержатся нормы, её культивирующие, считает заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

«Это и выбор управляющей организации органом местного самоуправления, если собственники не сделали это сами, и установление вместо собственников размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Из этой же серии принятие муниципалитетом решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта», — отметил эксперт.

Кстати, осенью прошлого года в Госдуму был внесён ещё один законопроект, затрагивающий проблему общего котла. В нём предлагается освободить дольщиков и собственников жилья в новостройках платить взносы на капитальный ремонт первые пять лет после сдачи домов в эксплуатацию.

Как формируется фонд капремонта

Принципы, по которым проводится капремонт в многоквартирных домах, изменились в 2012 году, когда Жилищный кодекс дополнили разделом 9 — «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». С ним в законодательстве появились понятия «фонд капитального ремонта», «региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», «региональный оператор капитального ремонта и специального счёта».

Фондом капитального ремонта считаются накопления собственников в целях проведения капремонта многоквартирного дома. У собственников есть право выбрать один из двух способов формирования фонда капитального ремонта: на специальном счёте или на счёте регионального оператора.

Способ формирования фонда капремонта собственники определяют на общем собрании. Для принятия такого решения необходимо более 50 процентов от общего числа голосов собственников помещений.

Фонд капитального ремонта формируется за счёт взносов на капремонт собственников помещений в МКД, пени, процентов за пользование средствами, находящимися на спецсчёте или счёте регионального оператора, доходов, полученных от размещения средств фонда капремонта, средств финансовой поддержки, а также кредитных и заёмных средств, привлечённых собственниками помещений на проведение капремонта.

Если собственники выбрали специальный счёт, то на общем собрании они должны определить размер ежемесячного взноса. Его сумма не может быть меньше, чем минимальный размер взноса на капремонт, установленный нормативным правовым актом в регионе.

Владельцем специального счёта может быть ТСЖ, ЖК, ЖСК или управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом.

Региональным оператором капитального ремонта считается созданное в форме фонда юридическое лицо, которое занимается организацией и проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Регионального оператора формирует субъект Федерации, на территории которого нужно осуществлять деятельность. Информацию о нём можно найти в ГИС ЖКХ. Регоператор собирает взносы на капитальный ремонт, открывает специальные счета, совершает операции по специальным счетам, выступает техническим заказчиком работ по капремонту, финансирует расходы, взаимодействует с местными властями.

Собственники помещений могут принять на общем собрании решение о смене способа формирования фонда капитального ремонта. Если на проведение капремонта в доме, где собственники приняли решение изменить способ его формирования, были предоставлены заём или кредит, которые не погашены на дату принятия решения о смене способа формирования фонда капитального ремонта, то сменить его можно будет только после полного погашения задолженности.

Источник: pnp.ru