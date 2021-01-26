Забрали двоих замерзающих в 40-градусные морозы щенков под плитами в ГСК «Вертикаль» зоозащитники в Бердске. Дикий сын и мать все еще под плитами

Агрессивную собаку и одного дикого щенка поймать не удалось. Но бердчане их не бросят на произвол судьбы.

Собака со щенками поселилась на въезде в гаражный кооператив

Поймали и поместили на передержку в вольер двоих щенков, замерзающих под плитами в ГСК «Вертикаль» в Микрорайоне Бердска.

-На сайте «Курьер. Среда. Бердск» вышла статья. Мы собрались ехать за собакой и щенками. Но прошло некоторое время, пока мы обработали клетку для отлова и дождались машину из города. Вперед нас туда прибыли девочки-зоозащитницы, чтобы забрать собак. Поймали двух ручных щенят, но оставили там одного дикого и их маму. Я предложила отвезти щенков в клинику для осмотра и передержки, но они отказались и посадили их в вольер. Для меня этого было бы мало, в любом случае щенки переохладились. Собака к щенку не подпускает. А еще она испугалась и увела щенка за собой. Теперь их можно будет поймать только на клетку-ловушку. А ее, чтобы взять в аренду, нужно ждать в очереди. Попробуем сегодня съездить на место и посмотреть, что можно сделать с собакой и щенком, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 января зоозащитница Марина Гусева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 24 января новосибирец, приехавший в Бердск по делам, наткнулся на бездомную собаку со щенками, замерзавшими на 40-градусном морозе. Он купил для них колбасу и тушенку, накормил. Позже написал в соцсетях о ситуации и попросил помочь бедным животным.

Клич о помощи 25 января услышали зоозащитница Марина Гусева и ее супруг Яков Морозов. Они решили помочь бездомным бедолагам.

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