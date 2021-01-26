26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе

12:52 26.01.2021 Фото: скриншот russia-karts.ru
0

Эпицентр был еще ближе к Белово — в 16 км к северо-востоку.

% name% title
Эпицентр находился примерно в 27 северо-восточнее города Белово

В Кемеровской области произошло два землетрясения. Эпицентры обоих находились в районе угольного разреза.

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в Беловском районе Кузбасса утром 26 января, сообщили в Алтае-Саняском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 27 северо-восточнее города Белово.

Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 2,8 произошло в той же местности в ночь на 26 января. Эпицентр был еще ближе к Белово — в 16 км к северо-востоку.

Эпицентры землетрясений находятся в районе угольного Сартакинского угольного разреза.

землетрясение магнитуда эпицентр
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Участились тряски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мы купили эти вещи на деньги": осудили за челлендж с выкидыванием украшений Дженнифер Лопес
13:15 26-01-2021
Прокомментировал свое отношение к Навальному и высказался о незаконных митингах Губернатор Андрей Травников
13:11 26-01-2021
Прокомментировал свое отношение к Навальному и высказался о незаконных митингах Губернатор Андрей Травников
Умерла от коронавируса 36-летняя женщина и еще 9 пациентов за сутки на 26 января в Новосибирской области
13:03 26-01-2021
Умерла от коронавируса 36-летняя женщина и еще 9 пациентов за сутки на 26 января в Новосибирской области
Коронавирус в Новосибирской области: число зараженных за сутки на 26 января озвучил оперштаб
13:01 26-01-2021
Коронавирус в Новосибирской области: число зараженных за сутки на 26 января озвучил оперштаб
С продовольствием будет всё в порядке? Поспешил отвергнуть прогноз Счетной палаты о риске дефицита Минсельхоз
13:00 26-01-2021
С продовольствием будет всё в порядке? Поспешил отвергнуть прогноз Счетной палаты о риске дефицита Минсельхоз
Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса
12:56 26-01-2021
Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса
БердскСтартует "Лыжня России" 13 февраля 2021 в Бердске. Сколько шапочек и номерков получат горожане, ответила Светлана Ашихмина
12:53 26-01-2021
Стартует
Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе
12:52 26-01-2021
Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе
Есть жизнь после смерти: 1 млн долларов заплатят тому, кто это докажет
12:50 26-01-2021
Есть жизнь после смерти: 1 млн долларов заплатят тому, кто это докажет
Открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия
12:45 26-01-2021
Открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия