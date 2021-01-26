Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе

Эпицентр был еще ближе к Белово — в 16 км к северо-востоку.

Эпицентр находился примерно в 27 северо-восточнее города Белово

В Кемеровской области произошло два землетрясения. Эпицентры обоих находились в районе угольного разреза.

Землетрясение магнитудой 2,2 произошло в Беловском районе Кузбасса утром 26 января, сообщили в Алтае-Саняском филиале геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 27 северо-восточнее города Белово.

Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 2,8 произошло в той же местности в ночь на 26 января. Эпицентр был еще ближе к Белово — в 16 км к северо-востоку.

Эпицентры землетрясений находятся в районе угольного Сартакинского угольного разреза.