Перечислил основные ошибки держателей банковских карт финансист

Кроме этого, одна из частых ошибок пользователей — незнание условий использования карты и всех возможных комиссий.

Пользователям карт советуют прикрывать рукой клавиатуру банкомата при наборе PIN-кода

Главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт касаются безопасности данных. Об этом заявил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Ключевые ошибки — это беспечное отношение при использовании банкоматов и устройств внесения наличных операций с картами, когда клиент может даже не обратить внимание на наличие устройств считываний или дублирования карты, камер, направленных на клавиатуру и иных мошеннических устройств», — цитирует эксперта «Прайм».

Кроме этого, одна из частых ошибок пользователей — незнание условий использования карты и всех возможных комиссий. Из-за этого клиенты ограничиваются исключительно платежной функцией банковской карты, не обращая внимание на дополнительные продукты. Специалист отметил, что к карте стоит подходить как к инструменту. «Он должен приносить „профит“ в зависимости от требований держателя, ведь кому-то выгоден повышенный кешбэк при оплате топлива на АЗС, а кому-то — высокий лимит на снятие в банкоматах за месяц», — подытожил Ферапонтов.

Ранее россиян предупредили о рисках при снятии наличных в банкоматах. Так, не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, вдали от большого скопления людей. В таких местах преступникам проще совершить противоправные действия. Пользователям карт советуют прикрывать рукой клавиатуру банкомата при наборе PIN-кода.