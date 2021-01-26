Два способа получить повышенную пенсию. Большая зарплата для этого не нужна

Названы два способа получить повышенную пенсию

О хорошей пенсии мечтает каждый - не каждый может получить. Пенсионная система, существующая сегодня в России, беспощадна: выгодно зарабатывать хорошо, а вот зарабатывать очень хорошо уже не выгодно - все излишки при расчёте пенсии не учитываются. Самый реальный способ получить достойную пенсию — посмотреть в сторону государственной гражданской или военной службы: там выше всего шансы получить что-то, принципиально отличающееся от среднестатистических 15-20 тысяч рублей, положенных старикам.

Расчёт пенсии строится на пенсионном коэффициенте — баллах, которые начисляются гражданам за каждый год работы при определённой зарплате. Только на эти баллы есть лимит – и, соответственно, формируется лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии. В 2020 году это было около 87 тысяч рублей, а в 2021 году будет «бессмысленно» (для будущего, а не для настоящего, конечно) получать более 110 тысяч рублей.

Как отметила в беседе с корреспондентом «МК» юрист Любовь Шурыга, в сложившейся ситуации наиболее логичный путь к высокой пенсии – это не большая зарплата, а определённые места работы.

— В современной пенсионной системе выгодно задумываться о соотношении зарплаты и будущей пенсии тем, кто получает не слишком много: примерно до 100 тысяч рублей.

Суть проста: в год нельзя заработать более определённого количества пенсионных баллов, например, в 2020 году это было 9,57 балла, в 2021 году должно быть 10 баллов. Максимальный предел для такого результата - зарплата около 87 или 110 тысяч рублей пропорционально. Соответственно, всё, что человек зарабатывает сверх этой суммы, как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет. Это обрезает крылья амбициозным людям, которые задумываются о пенсии: даже если они будут зарабатывать 150-250 тысяч в месяц официально, к хорошей пенсии их это не приблизит. Остаётся простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно.

Юрист уточнила, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. Так можно обеспечить себе пенсию порядка 40 тысяч рублей. Однако это, по словам Шурыги, менее эффективно, чем получать «специальную» пенсию.

— Довольно много разговоров ходит о высокой пенсии государственных гражданских служащих, а также отставных военных, но здесь не всё так просто.

Существует пенсия за выслугу лет, которую госслужащие могут начать получать только одновременно со страховой пенсией по старости. То есть если человек пришёл на работу на госслужбу в 25, у него в 45 лет накопился стаж и право на ту самую «хорошую пенсию», но только право. Получит деньги он тогда, когда уйдёт на заслуженный отдых.

Причём важное уточнение: уйти на пенсию надо именно с госслужбы, иначе весь стаж аннулируется. Более того, если ты с федеральной службы уходишь на региональную или муниципальную, то действует тот же принцип.

Немного другая ситуация у военнослужащих и приравненных к ним лиц: они действительно могут начать получать свою пенсию сразу же после ухода в отставку по выслуге лет.

Юрист также подчеркнула, что многие сотрудники государственных учреждений принимают решение «плюнуть» на абстрактную высокую пенсию в будущем и уходят работать туда, где хорошо платят сегодня и сейчас. Если карта удачно ложится, то на последние 1-2 года возвращаются на госслужбу именно для того, чтобы всё-таки получить те деньги, которые полагаются им за стаж.

Максимальная пенсия военнослужащих — 85% от зарплаты, которую они получали. При этом если экс-военный ушёл работать в мирную сферу и достиг пенсионного возраста там, он имеет право получать две пенсии: обычную и военную.

Источник: mk.ru