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Стартует "Лыжня России" 13 февраля 2021 в Бердске. Сколько шапочек и номерков получат горожане, ответила Светлана Ашихмина

12:53 26.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При этом торжественного открытия гонки не будет. Старт назначен на 12.00.

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В 2020 году пи плюсовой температуре стартовала "Лыжня России-2020" в Бердске

Объявлен старт главному зимнему состязанию в Бердске. Как сообщила сегодня, 26 января, начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, 13 февраля жители Новосибирской области смогут принять участие в массовой гонке - «Лыжня России». При этом торжественного открытия гонки не будет. Старт назначен на 12.00. На каждого участника от Бердска выдадут номерок и шапочку, но точное их количество пока неизвестно.

Отмечается, что 2021 году в спортивном соревновании смогут принять участие все желающие - возрастных ограничений нет. Традиционно заезд состоится на лыжной базе «Метелица».

- Пока у нас нет никаких ограничений по участникам, мы ждем всех. Начиная от самых маленьких бердчан. В связи с пандемией старты будут максимально разъединены. Каждый год у нас участвует больше 2 000 бердчан. Остановить нас может только мороз, - отметила Ашихмина.

Бердск лыжня номерок россии шапочки
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