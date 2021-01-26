Стартует "Лыжня России" 13 февраля 2021 в Бердске. Сколько шапочек и номерков получат горожане, ответила Светлана Ашихмина

При этом торжественного открытия гонки не будет. Старт назначен на 12.00.

В 2020 году пи плюсовой температуре стартовала "Лыжня России-2020" в Бердске

Объявлен старт главному зимнему состязанию в Бердске. Как сообщила сегодня, 26 января, начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина, 13 февраля жители Новосибирской области смогут принять участие в массовой гонке - «Лыжня России». При этом торжественного открытия гонки не будет. Старт назначен на 12.00. На каждого участника от Бердска выдадут номерок и шапочку, но точное их количество пока неизвестно.

Отмечается, что 2021 году в спортивном соревновании смогут принять участие все желающие - возрастных ограничений нет. Традиционно заезд состоится на лыжной базе «Метелица».

- Пока у нас нет никаких ограничений по участникам, мы ждем всех. Начиная от самых маленьких бердчан. В связи с пандемией старты будут максимально разъединены. Каждый год у нас участвует больше 2 000 бердчан. Остановить нас может только мороз, - отметила Ашихмина.