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Умерла от коронавируса 36-летняя женщина и еще 9 пациентов за сутки на 26 января в Новосибирской области

13:03 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

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21 ребенок госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 26 января в регионе выявлен 31 571 случай коронавирусной инфекции, в том числе у 1 778 детей. 28 688 пациентов выздоровели (+197 за сутки).

Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 62 года и женщины в возрасте 36 лет, 57 лет, 70 лет, 75 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 183 человека.

В отделениях реанимации находятся 152 человека. На ИВЛ – 27 пациентов.

21 ребенок госпитализирован с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 603.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 912 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 169 994 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 234 жителя региона, 90 957 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 727 обращений, госпитализированы 17 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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