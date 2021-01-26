Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса

Возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат

В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80 % зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – с 30 до 50 % зрителей. Соответствующее постановление Правительства региона от 26.01.2021 № 12-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» сегодня подписал Губернатор Андрей Травников.

Документ вносит изменения в соответствующие пункты 4 и 5 постановления Правительства региона №72-п. Сохраняются требования соблюдения социальной дистанции и других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, с 01.02.2021 возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

Документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru