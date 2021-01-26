26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса

12:56 26.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Сохраняются требования соблюдения социальной дистанции и других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.

% name% title
Возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавирусаСпособ переработки использованных масок в энергию придумали ученые АкадемгородкаЕщё 1244 новостей

В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80 % зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – с 30 до 50 % зрителей. Соответствующее постановление Правительства региона от 26.01.2021 № 12-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п» сегодня подписал Губернатор Андрей Травников.
Документ вносит изменения в соответствующие пункты 4 и 5 постановления Правительства региона №72-п. Сохраняются требования соблюдения социальной дистанции и других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, с 01.02.2021 возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

Документ опубликован на сайте Правительства Новосибирской области.

Источник: nso.ru

изоляция карантин пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно пора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Мы купили эти вещи на деньги": осудили за челлендж с выкидыванием украшений Дженнифер Лопес
13:15 26-01-2021
Прокомментировал свое отношение к Навальному и высказался о незаконных митингах Губернатор Андрей Травников
13:11 26-01-2021
Прокомментировал свое отношение к Навальному и высказался о незаконных митингах Губернатор Андрей Травников
Умерла от коронавируса 36-летняя женщина и еще 9 пациентов за сутки на 26 января в Новосибирской области
13:03 26-01-2021
Умерла от коронавируса 36-летняя женщина и еще 9 пациентов за сутки на 26 января в Новосибирской области
Коронавирус в Новосибирской области: число зараженных за сутки на 26 января озвучил оперштаб
13:01 26-01-2021
Коронавирус в Новосибирской области: число зараженных за сутки на 26 января озвучил оперштаб
С продовольствием будет всё в порядке? Поспешил отвергнуть прогноз Счетной палаты о риске дефицита Минсельхоз
13:00 26-01-2021
С продовольствием будет всё в порядке? Поспешил отвергнуть прогноз Счетной палаты о риске дефицита Минсельхоз
Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса
12:56 26-01-2021
Что разрешил Травников с 1 февраля 2021. Постановления губернатора об ограничениях коронавируса
БердскСтартует "Лыжня России" 13 февраля 2021 в Бердске. Сколько шапочек и номерков получат горожане, ответила Светлана Ашихмина
12:53 26-01-2021
Стартует
Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе
12:52 26-01-2021
Сразу два землетрясения произошли у разреза в Кузбассе
Есть жизнь после смерти: 1 млн долларов заплатят тому, кто это докажет
12:50 26-01-2021
Есть жизнь после смерти: 1 млн долларов заплатят тому, кто это докажет
Открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия
12:45 26-01-2021
Открыла въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия