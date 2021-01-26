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Презрение и жалость чувствует к Навальному губернатор Андрей Травников

13:11 26.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Основная масса пришедших на митинг не имели каких-либо политических целей и программ. Многие пришли просто за хайпом.

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«Этот человек вызывает у меня два чувства – презрение и жалость», — сказал Андрей Травников

Во время пресс-конференции сегодня, 26 января, Губернатор Андрей Травников  прокомментировал протесты в Новосибирске 23 января.

"К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство - презрение и жалость", - сказал губернатор.

Глава субъекта также назвал Навального актёром и провокатором.

"Как политический деятель он, наверно, соизмеримо ниже президента. Это все равно, что сравнивать моську и слона. И до президента ему как до луны или как двигаться до Пекина задом ползком", — утверждает Травников.

Травников отметил, что основная масса пришедших на митинг не имели каких-либо политических целей и программ. Многие пришли просто за хайпом.

Напомним, массовые волнения начались  после того, как Алексей Навальный был арестован в аэропорту Москвы 17 января, вернувшись из Германии.

По данным полиции, в шествии и митинге в поддержку Навального 23 ноября в Новосибирске участвовало около 2500 человек.

губернатор пропаганда протесты силовое подавление Андрей Травников
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От редакции

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Аноним, 26 января 2021 13:42
Вод щелканье камер и фотоаппаратов СМИ путинский назначенец не жаждет хайпа, ради которого под флагом Единой России перерезает ленточки построенных на деньги налогоплательщиков объектов.
За хайпом тянутся только патриотически нездоровые враги России.
Аноним, 26 января 2021 13:44
НВР:
НЕТ !
Аноним, 26 января 2021 13:45
Этот пост Травникова - элементарное проявление лояльности режиму. Ничего другого он и не мог написать. Они (губеры) сейчас за рейтинг выживаемости борются. За кресло надо держаться!
Я не Я, 26 января 2021 13:45
всё по методичкам кремлеботов!
Аноним, 26 января 2021 13:49
Другого ответа и не могло и быть от
"Подчинённого" - если вспомнить времена
Петра под № 1...
Хайп, да и только!
Аноним, 26 января 2021 13:52
Решил похайпится на политической теме)) а то он давно выпал из повестки не только РФ, но и даже области. Сидит где-то там на Красном проспекте, зарплату получается, неизвестно чем занимается.
Аноним, 26 января 2021 13:52
Теперь выразить негативное отношение к Навальному - это обязанность каждого винтика в системе. Не выразил - явно и публично - значит "уверял доверие". Пойдёшь чуть попозже "паровозиком" за что-нибудь.

Тут многие стонали про 37-ой год ' ну так вот он. Он точно так же был ознаменован судами над "шпионами и изменниками родины" и все людоеды в едином пламенном порыве клеймили не важно кого и не важно за что по призыву Партии и лично вождя всех времён и народов. Потом, правда, многие клеймители попали под тот же каток, но это было попозже.
Фиолетовый, 26 января 2021 14:09
Как бы не относиться к Навальному и его политическим взглядам, но его возвращение в РФ - это мужественный поступок, который заслуживает уважения. Ну а про тех деятелей, которые вызывают презрение, я здесь ничего говорить не буду, кроме того что жалости они не дождутся.
Аноним, 26 января 2021 14:13
НВР:
Нет! Он просто расписался в своем лицемерии,слабости как полит.деятель без собственного мнения и неуважении, неважно какого социального статуса и мнения людей, как граждан россии, которые имеют права по конституции на мирное шествие,свободу слова.
Аноним, 26 января 2021 14:21
Кто такой? прислал его дед из Вологды, теперь он от лица Сибиряков говорит.Лично у меня к Травникову такие чувства.
Аноним, 26 января 2021 14:23
НВР:
а что он кривляется? у этого никого депутаты в новосибирске.
со своим электоратом со своими изберателями и так далее..

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