Презрение и жалость чувствует к Навальному губернатор Андрей Травников

Во время пресс-конференции сегодня, 26 января, Губернатор Андрей Травников прокомментировал протесты в Новосибирске 23 января.
"К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство - презрение и жалость", - сказал губернатор.
Глава субъекта также назвал Навального актёром и провокатором.
"Как политический деятель он, наверно, соизмеримо ниже президента. Это все равно, что сравнивать моську и слона. И до президента ему как до луны или как двигаться до Пекина задом ползком", — утверждает Травников.
Травников отметил, что основная масса пришедших на митинг не имели каких-либо политических целей и программ. Многие пришли просто за хайпом.
Напомним, массовые волнения начались после того, как Алексей Навальный был арестован в аэропорту Москвы 17 января, вернувшись из Германии.
По данным полиции, в шествии и митинге в поддержку Навального 23 ноября в Новосибирске участвовало около 2500 человек.
За хайпом тянутся только патриотически нездоровые враги России.
НЕТ !
"Подчинённого" - если вспомнить времена
Петра под № 1...
Хайп, да и только!
Тут многие стонали про 37-ой год ' ну так вот он. Он точно так же был ознаменован судами над "шпионами и изменниками родины" и все людоеды в едином пламенном порыве клеймили не важно кого и не важно за что по призыву Партии и лично вождя всех времён и народов. Потом, правда, многие клеймители попали под тот же каток, но это было попозже.
Нет! Он просто расписался в своем лицемерии,слабости как полит.деятель без собственного мнения и неуважении, неважно какого социального статуса и мнения людей, как граждан россии, которые имеют права по конституции на мирное шествие,свободу слова.
а что он кривляется? у этого никого депутаты в новосибирске.
со своим электоратом со своими изберателями и так далее..