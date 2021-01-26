Презрение и жалость чувствует к Навальному губернатор Андрей Травников

Основная масса пришедших на митинг не имели каких-либо политических целей и программ. Многие пришли просто за хайпом.

«Этот человек вызывает у меня два чувства – презрение и жалость», — сказал Андрей Травников

Во время пресс-конференции сегодня, 26 января, Губернатор Андрей Травников прокомментировал протесты в Новосибирске 23 января.

"К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство - презрение и жалость", - сказал губернатор.

Глава субъекта также назвал Навального актёром и провокатором.

"Как политический деятель он, наверно, соизмеримо ниже президента. Это все равно, что сравнивать моську и слона. И до президента ему как до луны или как двигаться до Пекина задом ползком", — утверждает Травников.

Травников отметил, что основная масса пришедших на митинг не имели каких-либо политических целей и программ. Многие пришли просто за хайпом.

Напомним, массовые волнения начались после того, как Алексей Навальный был арестован в аэропорту Москвы 17 января, вернувшись из Германии.

По данным полиции, в шествии и митинге в поддержку Навального 23 ноября в Новосибирске участвовало около 2500 человек.