По три часа стоят в очереди в регистратуру рядом с заразными ради талона пациенты без симптомов коронавируса в Бердска. А запись отменяют

Бердчанка Ольга возмущается, что теперь она не может попасть к терапевту по предварительной записи. Ее отменили. Причин, почему, не объясняют.

Поликлиники переполнены больными

Не записывают по телефону на прием к терапевту в регистратуре поликлиники и кол-центре имеющих проблемы со здоровьем, не связанных с коронавирусом, жителей Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила 25 января 61-летняя бердчанка Ольга.

-Я сделала УЗИ, и меня направили к терапевту. Позвонила по 124, там мне ответили, что нет записи. Посоветовали позвонить в регистратуру. Туда не дозвониться. Звоню в кол-центр, а там отвечают, что записать не могут, потому что записи нет. Нужно приходить в регистратуру поликлиники и записываться на прием к врачу. Я пришла — а там тьма народа. Спросила, почему записи по телефону нет, ответили, что не знают — руководство так сказало. Оказывается, что есть «красная» и «зеленая» зоны. Всех терапевтов отправили в «красную». У меня раньше был мой участок. Сейчас его нет. Приходишь — тебя записывают к любому терапевту. Я сдала анализы и теперь мне нужно узнать результаты. И мне теперь опять нужно отстоять три часа в регистратуру, потому что на прием по телефону не записывают. Почему я должна стоять рядом с больными людьми, ведь все стоят в общей очереди. Неделю назад была — работало только одно окошечко. Поднялась к заведующей и сказала, что хотела бы попасть к врачу. Она спросила, обязательно ли это нужно сегодня. Вообще-то я хотела начать лечиться. Получается, что у нас один ковид, а других заболеваний нет, - возмущалась Ольга.

По словам бердчанки, до окошка регистратуры все в очереди одинаковые. После того, как называешь причины прихода к врачу, начинают распределять по зонам: в «красную» или «зеленую». Назначают терапевта, к которому пойдешь на прием. Причем, если нужно будет идти на повторный прием, может принимать совсем другой врач, в общем, идешь, к кому пошлют, отметила Ольга.

-Мне сейчас лечиться надо, а я так и буду ходить в регистратуру. А я этого не хочу. Я хочу записаться на прием по телефону, как это делают в других городах.

«Курьер. Среда. Бердск» 26 января позвонил в кол-центр взрослых поликлинических поликлиник бердской горбольницы и на вопрос, можно ли записаться на прием к терапевту, сотрудник поинтересовался, в какую поликлинику. Получив ответ, что в первую, ответил, что, к сожалению, пока они не ведут предварительную запись, все закрыто. Нужно подойти в регистратуру либо в 7.30, либо с 14.00 до 20.00. Лучше во второй половине дня, народа будет поменьше. С чем связано такое расписание, сотрудник кол-центра затруднилась ответить. Им так сказали. Отменили и все. Но только запись к терапевтам. К узким специалистам предварительная запись ведется.

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» позвонил начмеду бердской горбольницы Максиму Кучеренко, чтобы получить ответ, почему отменили предварительную запись к терапевту, но он не ответил на звонок.

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