Что нельзя делать 27 января в день святой Нины? Почему нельзя долго спать в этот день

27 января не нужно повышать голос, иначе вас услышит нечистая сила, прилетит и напустит несчастья.

27 января в народном календаре наступает день святой Нины

27 января в народном календаре наступает день святой Нины. В этот день строго нельзя бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать, да и лодырям грозят неприятности.

Категорические запрещено обижаться и выяснять отношения. В противном случае начнутся проблемы в отношениях с окружающими, разлуки с любимыми или близкими. Лучше простить обидчика и отпустить конфликтную ситуацию.

А еще 27 января не нужно повышать голос, иначе вас услышит нечистая сила, прилетит и напустит несчастья.

Источник: izvmor.ru