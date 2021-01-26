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Что нельзя делать 27 января в день святой Нины? Почему нельзя долго спать в этот день

20:20 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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27 января не нужно повышать голос, иначе вас услышит нечистая сила, прилетит и напустит несчастья.

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27 января в народном календаре наступает день святой Нины

27 января в народном календаре наступает день святой Нины. В этот день строго нельзя бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать, да и лодырям грозят неприятности.

Категорические запрещено обижаться и выяснять отношения. В противном случае начнутся проблемы в отношениях с окружающими, разлуки с любимыми или близкими. Лучше простить обидчика и отпустить конфликтную ситуацию.

А еще 27 января не нужно повышать голос, иначе вас услышит нечистая сила, прилетит и напустит несчастья.

Источник: izvmor.ru

27 января 2021 День святой Нины запреты дня
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