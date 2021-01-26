Магнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?

Сегодня начало заключительной магнитной бури января 2021 года. Максимальное значение колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Продолжительность бури - с 24 по 31 января.

Магнитные бури на Земле вызваны вспышками на Солнце

Магнитные бури на Земле вызваны вспышками на Солнце. Врачи выяснили, что колебания магнитного поля нашей планеты влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

Сегодня, 26 января, начало заключительной магнитной бури января 2021 года. Максимальное значение колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Продолжительность бури - с 24 по 31 января. В Новосибирске сегодня нет геомагнитных бурь. Сила магнитных колебаний 1-2 балла. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла.

Влияние магнитной бури на организм человека



Известно, что магнитные бури вызывают сердечные приступы и ухудшение здоровья у гипертоников, увеличиваются показатели артериального давления. Также поддаются их влиянию люди с нестабильной нервной системой. Оказалось, что огромное воздействие магнитная буря оказывает на сердце и нервы, головной мозг. Может наступить кислородное голодание Магнитные вспышки даже способны изменить направление движения элементов крови. Геомагнитные бури вызывают стресс, который активизирует работу надпочечников в два раза. Изменяется настроение из-за понижения уровня адаптационных гормонов.

Как себя защитить от магнитной бури

Для людей, которые подвержены воздействию магнитного поля, разработаны специальные правила по борьбе с его негативным действием:

1.Больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.

2.Свежий воздух (прогулки, проветривание, воздушные бани).

3.Нужно исключить богатые вредным холестерином продукты.

4.Важно следить за артериальным давлением.

5.Понизить нервозность помогут успокаивающие травяные чаи.



6.Рекомендуется точечный массажа головы, шеи.7.Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе.8. Не планируйте важных дел, знакомств, поездок.

Как переживают магнитные бури наши читатели:

Игорь: «Это апокалипсис.»

Светлана: «Сегодня этот кошмар осуществился! Господи, спаси и сохрани!»

«Боже. Я, наверное, умру!»

«Плохо, давление 190 на 100. Не сбить»

