26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Магнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?

14:06 26.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay.com
0

Сегодня начало заключительной магнитной бури января 2021 года. Максимальное значение колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Продолжительность бури - с 24 по 31 января.

% name% title
Магнитные бури на Земле вызваны вспышками на Солнце
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
% name% title

Магнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?Какой силы магнитная буря обрушилась на метеозависимых людей 20 января 2021: Ждать ли сильную бурю завтра и как проскочить безболезненно сегодняшнююЕщё 15 новостей

Магнитные бури на Земле вызваны вспышками на Солнце. Врачи выяснили, что колебания магнитного поля нашей планеты влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

Сегодня, 26 января, начало заключительной магнитной бури января 2021 года. Максимальное значение колебаний магнитного поля Земли составит 3 балла. Продолжительность бури - с 24 по 31 января. В Новосибирске сегодня нет геомагнитных бурь. Сила магнитных колебаний 1-2 балла. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла.

Влияние магнитной бури на организм человека

Известно, что магнитные бури вызывают сердечные приступы и ухудшение здоровья у гипертоников, увеличиваются показатели артериального давления. Также поддаются их влиянию люди с нестабильной нервной системой. Оказалось, что огромное воздействие магнитная буря оказывает на сердце и нервы, головной мозг. Может наступить кислородное голодание Магнитные вспышки даже способны изменить направление движения элементов крови. Геомагнитные бури вызывают стресс, который активизирует работу надпочечников в два раза. Изменяется настроение из-за понижения уровня адаптационных гормонов.

Как себя защитить от магнитной бури

Для людей, которые подвержены воздействию магнитного поля, разработаны специальные правила по борьбе с его негативным действием:
1.Больше отвлекаться, отдыхать, стараться успокаивать свое психическое здоровье музыкой и длительным сном.
2.Свежий воздух (прогулки, проветривание, воздушные бани).
3.Нужно исключить богатые вредным холестерином продукты.
4.Важно следить за артериальным давлением.
5.Понизить нервозность помогут успокаивающие травяные чаи.

6.Рекомендуется точечный массажа головы, шеи.
7.Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе.
8. Не планируйте важных дел, знакомств, поездок.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Игорь: «Это апокалипсис.»
Светлана: «Сегодня этот кошмар осуществился! Господи, спаси и сохрани!»
«Боже. Я, наверное, умру!»
«Плохо, давление 190 на 100. Не сбить»

«Жутко болят виски и лоб. Тошнота.»
«Очень плохо тошнота не могу сделать глубокий вдох, как услышу, что магнитные бури сразу срабатывает ещё самовнушение что-ли, а так я метеозависимый человек.»
«Шум в голове». 

высокое давление магнитная буря января метеозависимые люди
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы переживаете магнитную бурю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые выплаты для пенсионеров введут в 2021 году. Кто еще сможет получить?
14:50 26-01-2021
Новые выплаты для пенсионеров введут в 2021 году. Кто еще сможет получить?
Для чего Навальный нужен Западу, рассказали в Совбезе
14:46 26-01-2021
Для чего Навальный нужен Западу, рассказали в Совбезе
Назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации специалист
14:45 26-01-2021
Назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации специалист
Два способа получить повышенную пенсию. Большая зарплата для этого не нужна
14:30 26-01-2021
Два способа получить повышенную пенсию. Большая зарплата для этого не нужна
Витамины зимой: Что необходимо принимать для поддержания сил в организме в зимний период
14:20 26-01-2021
Витамины зимой: Что необходимо принимать для поддержания сил в организме в зимний период
БердскВзял «золото» первенства России по триатлону Александр Гашников из Бердска
14:19 26-01-2021
Взял «золото» первенства России по триатлону Александр Гашников из Бердска
Перечислил основные ошибки держателей банковских карт финансист
14:15 26-01-2021
Перечислил основные ошибки держателей банковских карт финансист
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:14 26-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
БердскМагнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?
14:06 26-01-2021
Магнитная буря сегодня 26 января 2021: Перепады настроения и головную боль вызовет мощная вспышка геоудара. Как пережить ближайшую неделю метеопатам?
Теперь трансгендеры могут служить в армии. Байден разрешил
14:00 26-01-2021
Теперь трансгендеры могут служить в армии. Байден разрешил