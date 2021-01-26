Взлетели после шутки Путина акции «Абрау-Дюрсо»

Путин явно в шутку сказал, что после ухода с поста президента он наймется советником к Борису Титову, акции «Абрау-Дюрсо» взлетели почти на 11%

Путин заявил, что, возможно, после ухода с поста президента он пойдет советником к Борису Титову, семье которого принадлежит «Абрау-Дюрсо». Акции компании после этого взлетели почти на 11%.

Акции «Абрау-Дюрсо» низколиквидные. Общий объем торгов на Мосбирже — 15 млн рублей. Для сравнения — бумаги «Сбера» торгуются на 17,5 млрд. Акции «Детского мира» — 500 млн рублей. То, что случилось с бумагами «Абрау», — краткосрочная реакция рынка.

После того как Путин явно в шутку сказал, что после ухода с поста президента он наймется советником к Борису Титову, акции «Абрау-Дюрсо» взлетели почти на 11%. Но это не повод, чтобы прямо сейчас инвестировать в винодельческий бизнес семьи бизнес-омбудсмена, считает генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

Александр Лосев

генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом»

«Если компания покажет три самых главных компонента, которые интересуют инвесторов. Первое — резкий рост бизнеса. Второе — высокая дивидендная доходность. Третье — постоянный рост котировок. Только тогда можно будет считать, что это интересные инвестиции».

Президент упомянул «Абрау», отвечая на вопросы о видео Алексея Навального. Сказал, что единственное, что его заинтересовало, — это виноделие. Упомянутые в фильме винодельни «Усадьба Дивноморское» сейчас семье Титова не принадлежат. Раньше эта усадьба входила в группу компаний «Абрау-Дюрсо». Но в конце 2018 года у предприятия сменился владелец. И теперь бизнесом владеет компания «Развитие аграрных инициатив».

Один из ее учредителей, согласно базе «Спарк», Геннадий Николаевич Тимченко. Винодельческое предприятие (оно называется «Лазурная ягода») в последние годы убыточно, результат 2019-го — минус почти 165 млн. Из любопытства мы позвонили по телефону, указанному на официальном сайте «Усадьбы Дивноморское». На вопрос о покупке шести ящиков вина собеседница сразу же уточнила, о чем идет речь, и переадресовала звонок в торговый дом «Абрау-Дюрсо».

— Которое президентское?

— Президентское, да.

— «Усадьба Дивноморское». Я вас сейчас перенаправлю.

— Меня зовут Анна. Тихие вина «Усадьбы Дивноморская» стоимостью 1740 рублей за бутылку. Шесть ящиков умножить на шесть бутылок в ящике, это 36 бутылок, умножить на 1740 рублей, — 62640 рублей. Мы боремся за наше российское виноделие, очень любим его и продвигаем его всеми силами, какими только можно и нельзя.

Затем мы связались с председателем совета директоров группы компаний «Абрау-Дюрсо», сыном бизнес-омбудсмена Павлом Титовым. Он подтвердил, что группа хоть и перестала владеть «Усадьбой», но продолжает продавать это вино. По словам Павла Борисовича, все вина, которые производит «Абрау», есть в открытой продаже.

Павел Титов

председатель совета директоров группы компаний «Абрау-Дюрсо»

«Мы оставили часть дистрибуции. Вино «Усадьбы Дивноморское» находится в общем доступе, продается в розничных сетях нашей страны. Также его можно увидеть в нашем ателье вина. Приглашаем попробовать. Все вина, которые мы делаем, мы продаем. Продаем мы их широкой аудитории. Есть более специфические вина, которые доступны в винных бутиках или в других специализированных магазинах, но точно нет вин, которые мы делаем для кого-то по заказу. Все линейки, которые мы делаем, доступны абсолютно всем».

Если отбросить флер, то ничего таинственного у дивноморских виноделен нет. Они легко находятся на Google-карте — хозяйство в паре километров от пляжа села Дивноморское. Вина официально презентовались. А особую известность они получили в связи с делом Алексея Улюкаева. В той самой знаменитой корзинке с колбасами «От Иваныча» были и четыре бутылки вина «Усадьба Дивноморское». Министр их выпить, правда, не успел, а потом по решению суда улики уничтожили.

Мы поинтересовались, могут ли производить на винодельнях вино по спецзаказу, которого в продаже нет. В теории это возможно, достаточно отобрать лучшие бочки и разлить по бутылкам. На практике — достаточно хлопотное занятие, говорит член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко.

Денис Руденко



член Союза сомелье и экспертов России

«Если вы действуете в легальном правовом поле, то вам нужно получать акцизную марку. Чтобы получить акцизную марку, то нужно регистрировать этикетку, бренд и все остальное. Проводить это все через Росалкогольрегулирование. Это довольно сложная, хлопотная процедура, поэтому в реальности таких лимитированных партий очень-очень мало у виноделен. Если какие-то партии есть, то это все равно 5-6 тысяч бутылок, может быть, 2 тысячи бутылок, редко меньше. Это очень большой объем работы бумажной, юридической и прочей, которую ради 200-300 бутылок слишком дорого делать».

В то же время эксперт очень высоко оценивает вина и «Абрау», и «Дивноморское». Правда, у нас, в отличие от Европы, не так много хороших вин. Другие традиции — мы в первую очередь пиво-водочная страна. Советский Союз хоть и пытался привить потребления вин, но особого успеха не достиг.

Да и антиалкогольная кампания тоже внесла свой антивинный вклад. Например, на крымских заводах с ужасом вспоминают конец 1980-х, когда уничтожали виноградники. А сейчас, когда российские вина упомянуты не только в известном фильме, когда о них высказался президент, лучшую рекламу этим напиткам придумать трудно.

Источник: bfm.ru