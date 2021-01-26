Какие льготы и бонусы есть у студентов в России. Подробный список

Вы можете получить комнату, даже если учитесь на платном.

Какие льготы и бонусы есть у студентов в России

Рассказываем о студенческих льготах, академическом отпуске, льготных кредитах на образование и многом другом.

Какие льготы и бонусы есть у студентов?

Например, можно бесплатно сходить в государственные и муниципальные музеи — они должны не реже раза в месяц давать студентам такую возможность. В остальные дни в кассах можно купить льготный билет.

Также вузы, имеющие госаккредитацию, предоставляют студентам-очникам отсрочку от армии, причем не только специалистам и бакалаврам, но и аспирантам и магистрантам. Главное условие для получения повторной отсрочки — непрерывность образования.

Кроме того, студенты имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Их размер зависит от местных властей и транспортной компании.

Кому положены общежития?

Иногородним студентам и льготникам — инвалидам, сиротам и т. д. Остальные места в общежитии распределяются на конкурсной основе. Если вы поступили без экзаменов, например по результатам олимпиады, вы имеете преимущество. Затем учитывают набранные баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Вы можете получить комнату, даже если учитесь на платном. Решение о предоставлении общежития студенту принимается каждым учебным заведением самостоятельно.

Сколько раз можно уйти в академический отпуск?

Столько, сколько вам нужно — ограничений нет. Один академический отпуск не может длиться больше двух лет. Он предоставляется по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Нужно написать заявление, получить заключение врачебной комиссии или другие документы, подтверждающие основание для предоставления академа.

Есть ли льготный кредит на образование?

Есть. С его помощью можно оплатить любой вид обучения в вузе — бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, второе высшее и т. д. Но только в российском высшем учебном заведении. Ставка по образовательным кредитам снижена до 3%. Кроме того, увеличены срок погашения кредита до 15 лет и период льготного кредитования с трех месяцев до девяти после завершения обучения. Подробно о возможности взять кредит мы писали здесь.

Можно ли получить налоговый вычет за платное образование?

Да. Вычет по НДФЛ можно получить при платном обучении не только в государственном или муниципальном учебном заведении, но и в частном вузе при наличии у него лицензии. Если вы работающий студент и платите за себя сами, форма обучения значения не имеет. Если за вас платят родственники, вычет они получат при условии, что вы учитесь на дневном. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения. Подробную инструкцию оставили для вас тут.

Какие бывают стипендии?

Государственные стипендии бывают разные:

академическая;

социальная;

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;

стипендии Президента РФ и Правительства РФ;

именные стипендии.

Академическая назначается дважды в год по результатам сессии. Кстати, вузы могут назначать повышенные стипендии за хорошую учебу и за особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Стипендии Президента РФ и Правительства РФ получают, например, студенты-очники третьего курса и старше — победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий двух и более изобретений, научных статей.

Кроме того, существуют негосударственные стипендии, назначаемые юрлицами или физлицами, в том числе направившими студентов на обучение.

А студентам-иностранцам как‑то помогают?

С 5 августа 2020 года вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют иностранцам, обучающимся в наших вузах и профучилищах, устроиться на работу без лишних трудностей. Это в дальнейшем позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших учебных заведениях.

Источник: duma.gov.ru