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Для чего Навальный нужен Западу, рассказали в Совбезе

14:46 26.01.2021 Фото: © REUTERS / @NAVALNY
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Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

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МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право

Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.

"Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — сказал Патрушев.

Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство.

"И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.

митинг протесты силовое подавление тотальный контроль Алексей Навальный
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От редакции

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Аноним, 26 января 2021 14:50
Старики у власти уже не понимают, что страшилки про запад и 90ые не имеют эффекта. А придумать что-то новое - не могут, вот и бесятся )
Аноним, 26 января 2021 15:25
ну страшилки про 37 работают.. кстати а че про 37?
20-й что лучше был что ли?
Гость, 26 января 2021 15:29
Старик Байден жену с сестрой жены путает, имена детей не помнит, забывает, где и кем теперь работает, но советы Кремлю даёт. И чО?!
Аноним, 26 января 2021 15:39
Хорошо, что наш Путин отчетливо помнит, что дворец ему по документам не принадлежит. Светлая его память.
Интересно, сколько пожизненных дали Байдену, если бы нашли в его шулерском рукаве такого джокера?
Эрвин, 26 января 2021 15:53
у нас событий украинских и не будет. Майдан это просто площадь с украинского если что. И патрушев забыл где свои счета держат? Недвижимость , дети, активы, офшоры -да западу выгодно таких чиновников в россии держать. Все бабло к ним течет.
Аноним, 26 января 2021 16:07
НВР: Чем может отличаться светло-серый правящий волк от темно-серого, рвущегося к правлению, волка?
Только цветом шерсти.

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