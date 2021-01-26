Для чего Навальный нужен Западу, рассказали в Совбезе

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право

Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В интервью газете "Аргументы и факты" он прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального.

"Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", — сказал Патрушев.

Он напомнил, что Навальный неоднократно нарушал российское законодательство.

"И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", — добавил секретарь Совбеза.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил его под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.