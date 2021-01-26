Пособия на детей с 3 до 7 лет: Новый размер путинской выплаты для жителей Москвы, Сибири и всей России. Таблица размера пособий 50, 75 и 100% по регионам

Уже совсем скоро решится судьба многих россиян с детьми. Речь идет о повышенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет включительно. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 января глава государства Владимир Путин встретился с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. На этой встрече было предложено ввести новый подход к назначению пособий - трехступенчатый.
На ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно имеет право один из родителей или опекун, если сумма всех доходов не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи. Пока что сумма пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области это 6 018 рублей. А в целом по стране - 5 500 рублей. При этом отмечается, что с 2021 года подход к начислению выплаты изменится. некоторым семьям будут платить 50% от ПМ на ребенка, другим 75%, а третьим - 100%. Заявление на повышенную выплату можно написать лишь после 1 апреля. До этого времени все семьи-получатели могут не рассчитывать на увеличенный размер пособия.
"Курьер. Среда. Бердск" подсчитал прожиточный минимум на ребенка в каждом регионе, вычислил 50% и 75% от размера ПМ. Именно на эти суммы могут рассчитывать семьи с детьми с апреля 2021.
Таблица — Размеры выплаты с 3 до 7 лет с 1 января 2021 года
|Регион РФ
|Сумма пособия, руб.
|50% ПМ на ребенка
|75% ПМ на ребенка
|100% ПМ на ребенка
|Центральный федеральный округ
|Белгородская область
|4682,00
|7023
|9364,00
|Брянская область
|5603,00
|8404,5
|11206,00
|Владимирская область
|5647,00
|8470,5
|11294,00
|Воронежская область
|4687,50
|7031,25
|9375,00
|Ивановская область
|5438,50
|8157,75
|10877,00
|Калужская область
|5666,50
|8499,75
|11333,00
|Костромская область
|5450,00
|8175
|10900,00
|Курская область
|5313,50
|7970,25
|10627,00
|Липецкая область
|5107,50
|7661,25
|10215,00
|Московская область
|6658,50
|9987,75
|13317,00
|Орловская область
|5425,50
|8138,25
|10851,00
|Рязанская область
|5367,00
|8050,5
|10734,00
|Смоленская область
|5487,50
|8217,75
|10975,00
|Тамбовская область
|5050,00
|7575
|10100,00
|Тверская область
|5947,00
|8920,19
|11894,00
|Тульская область
|5516,00
|8274
|11032,00
|Ярославская область
|5435,00
|8152,5
|10870,00
|город Москва
|7725,00
|11587,5
|15450,00
|Северо-Западный федеральный округ
|Республика Карелия
|6856,50
|10284,75
|13713,00
|Республика Коми
|7246,00
|10869
|14492,00
|Архангельская область
|6872,00
|10308
|13744,00
|Ненецкий автономный округ
|11442,00
|17163
|22884,00
|Вологодская область
|5866,00
|7810,5
|11732,00
|Калининградская область
|5652,00
|8478
|11304,00
|Ленинградская область
|5359,00
|8038,5
|10718,00
|Мурманская область
|8966,50
|13449,75
|17933,00
|Новгородская область
|5690,00
|8535
|11380,00
|Псковская область
|5771,00
|8656,5
|11542,00
|город Санкт-Петербург
|5683,00
|8524,58
|11366,00
|Южный федеральный округ
|Республика Адыгея
|5030,00
|7545
|10060,00
|Республика Калмыкия
|5463,00
|8194,5
|10926,00
|Республика Крым
|5841,00
|8761,5
|11682,00
|Краснодарский край
|5557,00
|8335,5
|11114,00
|Астраханская область
|5861,00
|8791,5
|11722,00
|Волгоградская область
|5207,00
|7810,5
|10414,00
|Ростовская область
|5821,00
|8731,5
|11642,00
|город Севастополь
|6138,00
|9207
|12276,00
|Северо-Кавказский федеральный округ
|Республика Дагестан
|5378,50
|9726
|10757,00
|Республика Ингушетия
|5507,50
|8261,25
|11015,00
|Кабардино-Балкарская Республика
|6907,50
|10361,25
|13815,00
|Карачаево-Черкесская Республика
|5420,00
|8130
|10840,00
|Республика Северная Осетия — Алания
|5235,00
|7852,5
|10470,00
|Чеченская Республика
|5584,00
|8376
|11168,00
|Ставропольский край
|5310,50
|7965,75
|10621,00
|Приволжский федеральный округ
|Республика Башкортостан
|5038,50
|7557,75
|10077,00
|Республика Марий Эл
|5207,50
|7811,25
|10415,00
|Республика Мордовия
|4898,00
|7347
|9796,00
|Республика Татарстан
|4856,50
|7284,75
|9713,00
|Удмуртская Республика
|5259,00
|7888,5
|10518,00
|Чувашская Республика
|4925,50
|7388,25
|9851,00
|Пермский край
|5562,00
|8343
|11124,00
|Кировская область
|5477,00
|8215,5
|10954,00
|Нижегородская область
|5515,50
|8273,25
|11031,00
|Оренбургская область
|5144,50
|7716,75
|10289,00
|Пензенская область
|5001,00
|7501,5
|10002,00
|Самарская область
|5500,00
|8035,5
|11000,00
|Саратовская область
|5095,50
|7643,25
|10191,00
|Ульяновская область
|5458,50
|8187,75
|10917,00
|Уральский федеральный округ
|Курганская область
|5513,50
|8270,25
|11027,00
|Свердловская область
|5848,00
|8772
|11696,00
|Тюменская область без автономных округов
|5978,00
|8967
|11956,00
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|8153,00
|12229,5
|16306,00
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|8376,50
|12564,75
|16753,00
|Челябинская область
|5847,00
|8770,5
|11694,00
|Сибирский федеральный округ
|Республика Алтай
|5400,50
|8100,75
|10801,00
|Республика Тыва
|5951,00
|8926,5
|11902,00
|Республика Хакасия
|6253,50
|9380,25
|12507,00
|Алтайский край
|5305,50
|7958,25
|10611,00
|Красноярский край
|6881,50
|10322,25
|13763,00
|Иркутская область
|6379,50
|9569,25
|12759,00
|Кемеровская область
|5627,00
|8440
|11254,00
|Новосибирская область
|6364,50
|9546,75
|12729,00
|Омская область
|5435,00
|8152,5
|10870,00
|Томская область
|6463,50
|9695,25
|12927,00
|Дальневосточный федеральный округ
|Республика Бурятия
|6484,00
|9726
|12968,00
|Республика Саха (Якутия)
|9279,50
|13919,25
|18559,00
|Забайкальский край
|7099,50
|10649,42
|14199,00
|Камчатский край
|11346,50
|17019,75
|22693,00
|Приморский край
|7704,50
|11556,75
|15409,00
|Хабаровский край
|8186,00
|12279
|16372,00
|Амурская область
|6773,50
|10160,25
|13547,00
|Магаданская область
|10940,00
|16410
|21880,00
|Сахалинская область
|8650,00
|12975
|17300,00
|Еврейская автономная область
|8239,50
|12358,99
|16479,00
|Чукотский автономный округ
|11491,00
|17236,5
|22982,00