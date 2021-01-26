Пособия на детей с 3 до 7 лет: Новый размер путинской выплаты для жителей Москвы, Сибири и всей России. Таблица размера пособий 50, 75 и 100% по регионам

"Курьер. Среда. Бердск" посчитал прожиточный минимум на ребенка в каждом регионе, вычислил 50% и 75% от размера ПМ. Именно на эти суммы могут рассчитывать семьи с детьми с апреля 2021.

Семьи с детьми могут рассчитывать на повышенное пособие с 1 апреля 2021

Уже совсем скоро решится судьба многих россиян с детьми. Речь идет о повышенном размере пособия на детей от 3 до 7 лет включительно. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 января глава государства Владимир Путин встретился с зампредседателя правительства Татьяной Голиковой и министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. На этой встрече было предложено ввести новый подход к назначению пособий - трехступенчатый.

На ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно имеет право один из родителей или опекун, если сумма всех доходов не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи. Пока что сумма пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области это 6 018 рублей. А в целом по стране - 5 500 рублей. При этом отмечается, что с 2021 года подход к начислению выплаты изменится. некоторым семьям будут платить 50% от ПМ на ребенка, другим 75%, а третьим - 100%. Заявление на повышенную выплату можно написать лишь после 1 апреля. До этого времени все семьи-получатели могут не рассчитывать на увеличенный размер пособия.

"Курьер. Среда. Бердск" подсчитал прожиточный минимум на ребенка в каждом регионе, вычислил 50% и 75% от размера ПМ. Именно на эти суммы могут рассчитывать семьи с детьми с апреля 2021.

Таблица — Размеры выплаты с 3 до 7 лет с 1 января 2021 года