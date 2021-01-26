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Арестовано по делу о мошенничестве имущество артиста Алексея Баталова

16:30 26.01.2021 Фото: Kremlin.ru
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По словам адвоката Анатолия Кучерены, таким способом актриса хочет расторгнуть договор пожизненной ренты и вернуть наследникам актера недвижимость.

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Вручение и. о. Президента РФ Владимиром Путиным премии Президента в области литературы и искусства за 1999 год, 1 марта 2000 года

Суд арестовал квартиры и мастерскую покойного актера Алексея Баталова в Москве по делу об афере с имуществом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Обеспечительные меры наложены на элитную квартиру в доме на набережной и нежилое помещение в этом же доме на улице Серафимовича. Они находятся в собственности артистки Натальи Дрожжиной. Также суд арестовал еще одну квартиру актрисы.

13 января Дрожжина подала в суд на дочь Баталова Марию. По словам адвоката Анатолия Кучерены, таким способом актриса хочет расторгнуть договор пожизненной ренты и вернуть наследникам актера недвижимость. Он отметил, что наследники Баталова не идут навстречу Дрожжиной: она два раза хотела расторгнуть с ними договор, но те не ответили на предложение.

Вдова Баталова Гитана Леонтенко рассказала о предполагаемом хищении наследства в сентябре 2020 года и обвинила в произошедшем Дрожжину и ее супруга юриста Михаила Цивина. По словам женщины, супруги подложили ей на подпись документы и получили доступ к банковскому счету наследников. Спустя месяц пару задержали и предъявили обвинение в мошенничестве с имуществом Баталова, однако вскоре суд отказал в аресте и обязал супругов являться по вызову следователя.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.

актер мошенничество наследство Алексей Баталов
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