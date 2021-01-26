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Смерть в России от коронавируса: число летальных случаев назвал оперштаб

15:36 26.01.2021 Фото: pixabay
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За весь период по России умерло 70 482 человек.

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За весь период по России умерло 70 482 человек.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 174 561.

За последние сутки подтверждено 564 смертей:

Москва — 70

Санкт-Петербург — 58

Московская область — 35

Ростовская область — 28

Красноярский край — 26

Краснодарский край — 20

Воронежская область — 18

Свердловская область — 18

Республика Чувашия — 12

Нижегородская область — 12

Иркутская область — 12

Ивановская область — 11

Пермский край — 10

Самарская область — 10

Челябинская область — 10

Новосибирская область — 10

Республика Крым — 9

Ленинградская область — 8

Мурманская область — 8

Владимирская область — 7

Алтайский край — 7

Белгородская область — 6

Смоленская область — 6

Тульская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Татарстан — 6

Оренбургская область — 6

Республика Саха (Якутия) — 6

Курская область — 5

Орловская область — 5

Ярославская область — 5

Республика Коми — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Омская область — 5

Приморский край — 5

Костромская область — 4

Липецкая область — 4

Удмуртская Республика — 4

Томская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Вологодская область — 3

Республика Калмыкия — 3

Пензенская область — 3

Саратовская область — 3

Тюменская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Республика Бурятия — 3

Псковская область — 2

Республика Дагестан — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Хабаровский край — 2

Еврейская автономная область — 2

Калининградская область — 1

Республика Адыгея — 1

Астраханская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Республика Северная Осетия - Алания — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Ульяновская область — 1

Республика Тыва — 1

Республика Хакасия — 1

Амурская область — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 70 482 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 799 человека.

зараженные коронавирус пандемия
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