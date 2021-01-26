Смерть в России от коронавируса: число летальных случаев назвал оперштаб

За весь период по России умерло 70 482 человек.

За весь период по России умерло 70 482 человек.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 174 561.

За последние сутки подтверждено 564 смертей:

Москва — 70

Санкт-Петербург — 58

Московская область — 35

Ростовская область — 28

Красноярский край — 26

Краснодарский край — 20

Воронежская область — 18

Свердловская область — 18

Республика Чувашия — 12

Нижегородская область — 12

Иркутская область — 12

Ивановская область — 11

Пермский край — 10

Самарская область — 10

Челябинская область — 10

Новосибирская область — 10

Республика Крым — 9

Ленинградская область — 8

Мурманская область — 8

Владимирская область — 7

Алтайский край — 7

Белгородская область — 6

Смоленская область — 6

Тульская область — 6

Ставропольский край — 6

Республика Татарстан — 6

Оренбургская область — 6

Республика Саха (Якутия) — 6

Курская область — 5

Орловская область — 5

Ярославская область — 5

Республика Коми — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Омская область — 5

Приморский край — 5

Костромская область — 4

Липецкая область — 4

Удмуртская Республика — 4

Томская область — 4

Рязанская область — 3

Тамбовская область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Вологодская область — 3

Республика Калмыкия — 3

Пензенская область — 3

Саратовская область — 3

Тюменская область — 3

Ханты-Мансийский автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Республика Бурятия — 3

Псковская область — 2

Республика Дагестан — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Мордовия — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Хабаровский край — 2

Еврейская автономная область — 2

Калининградская область — 1

Республика Адыгея — 1

Астраханская область — 1

Республика Ингушетия — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Республика Северная Осетия - Алания — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Ульяновская область — 1

Республика Тыва — 1

Республика Хакасия — 1

Амурская область — 1

Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 70 482 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 799 человека.