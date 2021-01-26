Смерть в России от коронавируса: число летальных случаев назвал оперштаб

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 174 561.
За последние сутки подтверждено 564 смертей:
Москва — 70
Санкт-Петербург — 58
Московская область — 35
Ростовская область — 28
Красноярский край — 26
Краснодарский край — 20
Воронежская область — 18
Свердловская область — 18
Республика Чувашия — 12
Нижегородская область — 12
Иркутская область — 12
Ивановская область — 11
Пермский край — 10
Самарская область — 10
Челябинская область — 10
Новосибирская область — 10
Республика Крым — 9
Ленинградская область — 8
Мурманская область — 8
Владимирская область — 7
Алтайский край — 7
Белгородская область — 6
Смоленская область — 6
Тульская область — 6
Ставропольский край — 6
Республика Татарстан — 6
Оренбургская область — 6
Республика Саха (Якутия) — 6
Курская область — 5
Орловская область — 5
Ярославская область — 5
Республика Коми — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Омская область — 5
Приморский край — 5
Костромская область — 4
Липецкая область — 4
Удмуртская Республика — 4
Томская область — 4
Рязанская область — 3
Тамбовская область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Вологодская область — 3
Республика Калмыкия — 3
Пензенская область — 3
Саратовская область — 3
Тюменская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Республика Бурятия — 3
Псковская область — 2
Республика Дагестан — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Хабаровский край — 2
Еврейская автономная область — 2
Калининградская область — 1
Республика Адыгея — 1
Астраханская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Республика Северная Осетия - Алания — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Ульяновская область — 1
Республика Тыва — 1
Республика Хакасия — 1
Амурская область — 1
Сахалинская область — 1
За весь период по России умерло 70 482 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 292 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 799 человека.