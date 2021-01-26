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Осудят за нарушение тайны телефонных звонков двух детективов в Новосибирске

15:48 26.01.2021 Фото: pixabay.com
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Полученные сведения обвиняемые отправляли на адрес электронной почты, находящейся в пользовании неустановленного лица, от которого получали за указанную информацию денежное вознаграждение.

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В Новосибирской области четверо граждан предстанут перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частного детективного агентства и двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров).

По версии следствия, в период времени с января 2018 по апрель 2019 года двое сотрудников ООО ОЧД «АББ», находящихся на территории Новосибирска, без наличия законных оснований, через неустановленное лицо, а также двух местных жителей получили информации о телефонных соединениях одного из абонентских номеров, без согласия абонента и составляющих его тайну.

Кроме того, в период с ноября 2018 года по июль 2019 года, двое местных жителей, находясь в Новосибирске, действуя группой лиц по предварительному сговору и заказу неустановленного лица, из корыстной заинтересованности, используя без ведома и согласия абонентов ООО «Т2 Мобайл» их паспортные данные, под видом граждан дистанционно обращались в службу поддержки мобильного оператора, где получали доступ к информации о детализации абонентских соединений.

Полученные сведения обвиняемые отправляли на адрес электронной почты, находящейся в пользовании неустановленного лица, от которого получали за указанную информацию денежное вознаграждение. Фигурантам предъявлено обвинение по факту получения детализации 11 абонентов.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

конфиденциальность тайна переговоров телефон
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